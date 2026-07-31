Włosi to wylewają na podłogę i schładzają mieszkania w czasie upałów. Prosty trik, który schłodzi pokój bez klimatyzacji

Zmieniający się klimat i rekordowe upały zmuszają do poszukiwania efektywnych sposobów na ochłodzenie mieszkania bez klimatyzacji.

Włosi mają sprawdzony trik: regularne przemywanie podłóg zimną wodą, która parując, naturalnie obniża temperaturę i zwiększa wilgotność powietrza.

Odkryj, jak ten prosty zabieg oraz inne sprytne metody, w tym użycie mokrych tkanin, mogą przynieść natychmiastową ulgę w upalne dni!

Włoski sposób na upały. Zrób to, a schłodzisz mieszkanie bez klimatyzacji

Upały, czyli temperatury powyżej 30 st. Celsjusza, stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Tak wysokie temperatury mogą prowadzić do przegrzania organizmu. Szczególnie zagrożone są osoby starsze, z chorobami serca oraz z nadciśnieniem. Zmieniający się klimat sprawia, że upały pojawiają się w Polsce coraz częściej. W czerwcu odnotowano rekord temperatur w naszym kraju, który wyniósł 40,5 st. Celsjusza. Obecnie przez Polskę przetacza się kolejna fala ciepła. Rekordy ciepła raczej nam już nie grożą, ale nadal jest wyjątkowo upalnie. Przez cały najbliższy tydzień temperatury będą oscylowały wokół 30 st. Celsjusza.

Zmieniający się klimat sprawia, że wraca temat zmian remontowych i budowania mieszkań właśnie w kontekście ochrony przed wysokimi temperaturami. Wiele osób decyduje się na montaż klimatyzacji. Warto jednak, że nie tylko klimatyzacja może skutecznie obniżyć temperaturę w mieszkaniu. Jest wiele sposobów, które latem pomagają przetrwać. Część z nich to absolutna podstawa, czyli ograniczenie użytkowania piekarnika (może on podnieść temperaturę w mieszkaniu nawet o 4 st. Celsjusza), a także unikanie otwierania okien w ciągu dnia. W czasie upałów zalecane jest zasłanianie okien i ich zamykanie. Latem wietrz mieszkanie wieczorem lub w nocy.

Szukając sposobów na przetrwanie upałów warto sprawdzić, jak radzą sobie z nimi mieszkańcy południa Europy. W wielu miastach Włoch, Francji czy Hiszpanii całe miast budowane są tak, aby unikać ich nagrzewania. Jednym z mniej znanych sposobów na ochłodzenie mieszkania w czasie upałów jest włoski trik. Polega on na regularnym przemywaniu podłóg i posadzek zimna wodą. Włosi przynajmniej raz dziennie przemywają podłogi zimną wodą. Ważne, aby zmoczyć parkiet i nie wycierać go do sucha. Parująca woda zwiększa wilgotność powietrza i delikatnie zmniejsza temperaturę w całym pomieszczeniu. Sposób ten sprawdza się nie tylko w mieszkaniu, ale w ten sposób zmniejszysz temperatury także na tarasie czy na balkonie.

W czasie upałów rozłóż to na parapecie. Przyniesie natychmiastową ulgę i pomoże przetrwać najgorsze dni

W czasie największych upałów ogromnym sprzymierzeńcem jest woda, nie tylko do picia. Wykorzystaj wodę do schładzania pomieszczenia. Jednym z takich sposobów je namaczanie grubych materiałów i rozkładanie ich na nagrzanych parapetach. Najlepiej w tym celu sprawdzą się grube tkaniny ze zbitą strukturą, które stosunkowo długo wysychają. Mogą to być stare jeansy, ciężkie koce (ale nie poliestrowe) lub niewykorzystywane tkaniny typu aksamit lub welur. Zanim położysz je na parapecie wyciśnij nadmiar wody, aby nie kapała na podłogę. Mokre tkaniny to najlepszy sposób na upały w domu. Parująca woda skutecznie obniża temperaturę i delikatnie zwilża powietrze.

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