Zrób to z oknami jeszcze dziś. W czasie upałów ochłodzi mieszkanie bez klimatyzacji. Tani sposób na ochłodzenie mieszania

Zbliżające się upały powyżej 30°C sprawią, że utrzymanie chłodu w mieszkaniu bez klimatyzacji będzie wyzwaniem, zwłaszcza w mieście.

Istnieje tani i skuteczny sposób na obniżenie temperatury.

Odkryj, jak ten prosty trik za jedyne 5 zł oraz inne sprawdzone metody pomogą Ci przetrwać gorące dni w komfortowych warunkach!

Zrób to z oknami jeszcze dziś. W czasie upałów ochłodzi mieszkanie bez klimatyzacji

Już od najbliższego piątku, 19 czerwca temperatury w Polsce zaczną gwałtownie wzrastać. W większości regionów naszego kraju będziemy odczuwać nawet ponad 30 stopni Celsjusza. Wiadomo, że nie każdy z nas dobrze znosi upały, zwłaszcza przebywając w mieście, dlatego warto już teraz przygotować swój dom na wysokie temperatury. Stosując niektóre proste i tanie triki możemy skutecznie ochłodzić nasze mieszkanie bez klimatyzacji nawet w czasie tropikalnych upałów. Warto pamiętać, że najwięcej ciepła do pomieszczeń naszego domu wpada przez okna. Z tego względu zrób to ze swoimi oknami jeszcze przed wtorkiem, a nie odczujesz upałów w swoim mieszkaniu. Jednym z najtańszych i zarazem skutecznych sposobów na ochłodzenie mieszkania w czasie upałów jest patent z wykorzystaniem koca termicznego. To tani (kosztuje około 5 zł) trik, który pomoże ochłodzić pokój, gdy za oknem temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza. Ważne jest, aby mocować je srebrną stroną na zewnątrz, ponieważ w ten sposób będzie ona odbijała promienie słoneczne i nie będą wpadać do pokoju. Oczywiście warto pamiętać, że ta metoda na ochłodzenie mieszkania będzie skuteczna jedynie pod warunkiem, że okna będą zamknięte.

Jak ochłodzić mieszkanie w czasie upałów? Przestrzegaj tych zasad

Choć na te upalne dni wiele osób czekało już od dawna, to niektórym mogą one doskwierać. Piękna pogoda ma wielu plusów, ale też może stanowić spore utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Najtrudniej chyba znieść upały w mieście. Jak ochłodzić mieszkanie w upalne dni, gdy nie mamy dostępu do klimatyzacji? Warto przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą nam utrzymać względnie znośną temperaturę w pomieszczeniu:

Wietrz mieszkanie z samego rana i wieczorem, a na noc pozostaw uchylone okna,

Zasłoń rolety w ciągu dnia, aby promienie słoneczne nie nagrzewały pomieszczeń,

Zainwestuj w grube białe zasłony lub zasłony zaciemniające, które skutecznie będą odbijać promienie słoneczne,

Zadbaj o odpowiednie nawilżenie powietrza - postaw nawilżacz lub rozwieś mokre ręczniki,

Korzystaj z wentylatora, który skutecznie ochłodzi mieszkanie.

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