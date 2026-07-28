Agnieszka Kaczorowska urządziła córce huczne urodziny! Marcin Rogacewicz też się pojawił

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela: Koniec medialnej miłości

Agnieszka Kaczorowska (34 l.) i Maciej Pela (36 l.) przez wiele lat uchodzili za związek idealny. Zaledwie cztery miesiące byli po zaręczynach, a po kilku kolejnych miesiącach wzięli ślub w malowniczej Toskanii. W październiku 2024 roku, krótko po szóstej rocznicy ślubu, media obiegła wiadomość o rozstaniu medialnej pary. Na oficjalny rozwód musieli poczekać do do listopada ubiegłego roku.

Byli małżonkowie nie rozeszli się w za dobrych relacjach. Jednak dla dobra córek z czasem uznali, że milczenie rzeczywiście jest złotem. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela obecnie dzielą się opieką nad siedmioletnią Emilią i pięcioletnią Gabrielą. Obydwie dziewczynki pod koniec lipca świętują swoje urodziny.

26 lipca Agnieszka Kaczorowska opublikowała wzruszający wpis, w którym opisała, jak zmieniło się jej życie po narodzinach pierwszego dziecka.

Dziś dziękuję, że ta niesamowicie mądra duszyczka jest moją córką. I wiem jak wiele się dzięki niej, przy niej i od niej nauczyłam… Jestem absolutnie wdzięczna, że mogę być mamą. Jestem dla Ciebie córeczko. Jestem i będę. ZAWSZE - napisała pod koniec wpisy.

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Agnieszka Kaczorowska świętuje urodziny córek

Zaledwie dwa dni później wrzuciła relację z urodzin młodszej córki. Było równie wzruszająco. Chociaż wpis był znacznie krótszy, to tancerka zilustrowała go serią zdjęć z przyjęcia urodzinowego.

Impreza odbyła się na świeżym powietrzu. Ogród Kaczorowskiej został przyozdobiony balonami, a na miejscu pojawiły się również animatorki, które zadbały o rozrywki dla małej solenizantki i jej gości. Nie zabrakło również prezentów oraz tortu!

Gwiazda "Klanu" tradycyjnie zasłaniała twarz swoich córek. Za to jej samej uśmiech nie schodził z twarzy. Na przyjęciu pojawił się również partner Agnieszki, czyli Marcin Rogacewicz (46 l.). Aktor również ma za sobą rozwód. W połowie ubiegłego roku oficjalnie zakończyło się jego dwunastoletnie małżeństwo. Z poprzedniego związku ma czwórkę dzieci.

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