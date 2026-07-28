Powstaje nowe luksusowe osiedle. Ceny mieszkań zwalają z nóg. Za apartament zapłacisz 30 milionów złotych

Na terenie po dawnej fabryce Polfy przy rondzie Daszyńskiego trwa budowa pierwszego etapu kompleksu NOHO ONE. Inwestorem jest firma Noho Investment, a generalnym wykonawcą Atlas Ward Polska. Cały projekt zajmie około 100 tys. m kw. Powstanie nie tylko ponad 2 tys. mieszkań, ale także zupełnie nowa siatka ulic. Zaplanowano miejskie pasaże, skwery, szpalery drzew oraz lokale usługowe. Wśród nich mają znaleźć się sklepy i restauracje.

Mieszkania za miliony

Jak podaje architektura.muratorplus.pl, największe emocje budzą ceny. Średni koszt wykończonego mieszkania wynosi około 50 tys. zł za metr kwadratowy.

To właśnie w tej inwestycji doszło do najdroższej potwierdzonej transakcji na polskim rynku mieszkaniowym. W lipcu 2025 roku sprzedano 600-metrowy apartament za 30 mln zł. Rok później poinformowano o sprzedaży kolejnego luksusowego mieszkania. Tym razem 400-metrowy apartament znalazł nabywcę za ponad 20 mln zł.

Do wyboru mają być mieszkania o powierzchni od 50 do 400 mkw., a najwyżej zaplanowano penthouse'y z zielonymi tarasami.

Wola zmienia swoje oblicze

Według informacji opublikowanych przez architektura.muratorplus.pl, inwestycja ma znaczenie nie tylko dla rynku nieruchomości, ale także dla rozwoju tej części Warszawy.

Architekt Wojciech Kotecki z pracowni BBGK Architekci zwraca uwagę, że kolejne centra stolicy na przestrzeni lat przesuwały się coraz bardziej na zachód, a dziś to właśnie Wola staje się współczesnym centrum miasta. W ostatnich latach powstają tam zarówno nowe biurowce, jak i luksusowe inwestycje mieszkaniowe.

Projektanci podkreślają również, że NOHO ONE ma być częścią koncepcji tzw. High Ringu. Chodzi o lepsze połączenie okolic ronda Daszyńskiego z sąsiednimi kwartałami miasta poprzez nowe ulice i ciągi piesze. Według autorów projektu dzięki temu łatwiej będzie połączyć m.in. Browary Warszawskie, 19. Dzielnicę oraz okolice Muzeum Powstania Warszawskiego.

Prace już trwają

Jak wynika z materiału architektura.muratorplus.pl, pierwszy etap inwestycji obejmuje trzy dziewięciokondygnacyjne budynki apartamentowe z dwoma poziomami garaży podziemnych. Powstaną również lokale usługowe i strefa gastronomiczna.

Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2025 roku i zgodnie z planem ma zakończyć się w marcu 2027 roku. Ostatecznego terminu oddania całego kompleksu NOHO ONE do użytku inwestor na razie nie podał.

Źródło: architektura.muratorplus.pl

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