14-latek na hulajnodze uciekał przed policją. Zderzył się z radiowozem!

Do groźnej sytuacji doszło w czwartek, 23 lipca na ulicach Kalisza, gdy miejscowi funkcjonariusze próbowali wylegitymować osobę jadącą na elektrycznym jednośladzie. Szybko okazało się, że kierującym był nastolatek, który całkowicie zignorował wydawane polecenia i błyskawicznie rzucił się do ucieczki.

Dynamiczna jazda uciekiniera zakończyła się jednak bardzo szybko w niefortunnych okolicznościach. Rozpędzony chłopak uderzył swoim pojazdem w oznakowany samochód policyjny, a następnie całkowicie stracił równowagę i upadł na twardą drogę. Ostatecznie skończyło się wyłącznie na strachu i braku poważniejszych obrażeń u zatrzymanego.

Przedstawiciele komendy potwierdzili już oficjalnie, że zebrane dowody z tej nieudanej ucieczki zostaną przekazane do odpowiedniego organu. Teraz to sąd rodzinny dokładnie przeanalizuje zachowanie czternastolatka i podejmie wiążącą decyzję o jego dalszym losie.

Biorący udział w interwencji policjanci zaznaczają, że ten konkretny przypadek idealnie pokazuje zgubne skutki braku wyobraźni. Całe zdarzenie jest dobitnym przykładem niebezpieczeństw płynących z młodzieńczej brawury w przestrzeni publicznej.

Służby apelują do wszystkich młodych osób poruszających się na elektrycznych jednośladach o bezwzględne szanowanie przepisów oraz unikanie niebezpiecznych manewrów. Należy zawsze pamiętać, że kierowanie hulajnogą wymaga dużej ostrożności i wiąże się z realną odpowiedzialnością za popełniane błędy.

Mundurowi proszą również dorosłych opiekunów o regularne uświadamianie dzieci w kwestii bezpiecznego poruszania się po ścieżkach i ulicach. Według funkcjonariuszy zwykła rozmowa o zagrożeniach może uchronić młodzież przed poważnymi urazami oraz niepotrzebnymi problemami z prawem.