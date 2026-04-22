Lista lektur na egzamin z języka polskiego. Bez nich maturzyści polegną na teście

Matura 2026 z języka polskiego. Harmonogram i struktura arkusza

Pisemny sprawdzian z języka ojczystego na poziomie podstawowym zaplanowano na 4 maja 2026 roku o godzinie 9:00, a uczniowie będą mieli 240 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Jest to najbardziej obszerna część majowej sesji, obejmująca pytania testowe, zagadnienia historycznoliterackie oraz stworzenie długiej formy wypowiedzi. Aby bez stresu podejść do arkusza, należy szczegółowo przeanalizować listę utworów, które od lat dominują w wymaganiach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Przeanalizowanie poniższego zestawienia przed majowym terminem to niezbędny krok do zdobycia wysokiej punktacji na świadectwie dojrzałości.

Lektury obowiązkowe w całości. Poziom podstawowy na maturze 2026

Poniższe pozycje stanowią absolutną bazę wiedzy i zazwyczaj najczęściej pojawiają się w tematach wypracowań oraz zadaniach analitycznych. Z tymi dziełami każdy abiturient musi zapoznać się od deski do deski:

Jan Parandowski, Mitologia (część I: Grecja)

Sofokles, Antygona

William Szekspir, Makbet

Molier, Skąpiec

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod oraz Dziady cz. III

Juliusz Słowacki, Kordian

Bolesław Prus, Lalka

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Albert Camus, Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Fragmenty lektur na egzaminie z polskiego w 2026 roku

W przypadku tej grupy tekstów od uczniów wymagana jest biegła orientacja w najważniejszych motywach, znajomość kluczowych bohaterów oraz odpowiedniego kontekstu historycznego:

Wybrane księgi Biblii

Homer, Iliada (fragmenty)

Lament świętokrzyski

Legenda o św. Aleksym

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Jan Kochanowski (Pieśni, Treny, Odprawa posłów greckich)

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (wyznaczone części)

Ignacy Krasicki (Bajki, Satyry, Hymn do miłości ojczyzny)

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Eliza Orzeszkowa, Gloria victis

Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu

Władysław Reymont, Chłopi (tom I skupiony na jesieni)

Stanisław Wyspiański, Wesele

Witold Gombrowicz, Ferdydurke (wybrane urywki)

Tadeusz Borowski (Proszę państwa do gazu oraz Ludzie, którzy szli)

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Dodatkowym elementem weryfikowanym przez egzaminatorów jest praktyczna znajomość poezji z różnych epok literackich, obejmująca twórczość od czasów Jana Kochanowskiego aż po wiersze Wisławy Szymborskiej.

Matura rozszerzona z języka polskiego. Dodatkowe utwory w 2026 roku

Osoby deklarujące chęć przystąpienia do trudniejszego wariantu egzaminu muszą perfekcyjnie opanować podstawę, a ponadto wykazać się znajomością kilkunastu dodatkowych dzieł literackich:

Homer, Odyseja (wybrane fragmenty)

Dante Alighieri, Boska Komedia (urywki)

William Szekspir, Hamlet

Juliusz Słowacki, Lilla Weneda

Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia

Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa

Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe (wyselekcjonowane opowiadania)

Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa

Sławomir Mrożek, Tango