Lista lektur na egzamin z języka polskiego. Bez nich maturzyści polegną na teście

Matura 2026 z języka polskiego. Harmonogram i struktura arkusza
Pisemny sprawdzian z języka ojczystego na poziomie podstawowym zaplanowano na 4 maja 2026 roku o godzinie 9:00, a uczniowie będą mieli 240 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. Jest to najbardziej obszerna część majowej sesji, obejmująca pytania testowe, zagadnienia historycznoliterackie oraz stworzenie długiej formy wypowiedzi. Aby bez stresu podejść do arkusza, należy szczegółowo przeanalizować listę utworów, które od lat dominują w wymaganiach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Przeanalizowanie poniższego zestawienia przed majowym terminem to niezbędny krok do zdobycia wysokiej punktacji na świadectwie dojrzałości.
Lektury obowiązkowe w całości. Poziom podstawowy na maturze 2026
Poniższe pozycje stanowią absolutną bazę wiedzy i zazwyczaj najczęściej pojawiają się w tematach wypracowań oraz zadaniach analitycznych. Z tymi dziełami każdy abiturient musi zapoznać się od deski do deski:
- Jan Parandowski, Mitologia (część I: Grecja)
- Sofokles, Antygona
- William Szekspir, Makbet
- Molier, Skąpiec
- Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod oraz Dziady cz. III
- Juliusz Słowacki, Kordian
- Bolesław Prus, Lalka
- Stefan Żeromski, Przedwiośnie
- Albert Camus, Dżuma
- George Orwell, Rok 1984
Fragmenty lektur na egzaminie z polskiego w 2026 roku
W przypadku tej grupy tekstów od uczniów wymagana jest biegła orientacja w najważniejszych motywach, znajomość kluczowych bohaterów oraz odpowiedniego kontekstu historycznego:
- Wybrane księgi Biblii
- Homer, Iliada (fragmenty)
- Lament świętokrzyski
- Legenda o św. Aleksym
- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
- Jan Kochanowski (Pieśni, Treny, Odprawa posłów greckich)
- Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (wyznaczone części)
- Ignacy Krasicki (Bajki, Satyry, Hymn do miłości ojczyzny)
- Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
- Eliza Orzeszkowa, Gloria victis
- Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
- Władysław Reymont, Chłopi (tom I skupiony na jesieni)
- Stanisław Wyspiański, Wesele
- Witold Gombrowicz, Ferdydurke (wybrane urywki)
- Tadeusz Borowski (Proszę państwa do gazu oraz Ludzie, którzy szli)
- Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
- Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
Dodatkowym elementem weryfikowanym przez egzaminatorów jest praktyczna znajomość poezji z różnych epok literackich, obejmująca twórczość od czasów Jana Kochanowskiego aż po wiersze Wisławy Szymborskiej.
Matura rozszerzona z języka polskiego. Dodatkowe utwory w 2026 roku
Osoby deklarujące chęć przystąpienia do trudniejszego wariantu egzaminu muszą perfekcyjnie opanować podstawę, a ponadto wykazać się znajomością kilkunastu dodatkowych dzieł literackich:
- Homer, Odyseja (wybrane fragmenty)
- Dante Alighieri, Boska Komedia (urywki)
- William Szekspir, Hamlet
- Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
- Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia
- Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
- Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
- Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
- Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
- Bruno Schulz, Sklepy cynamonowe (wyselekcjonowane opowiadania)
- Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
- Sławomir Mrożek, Tango