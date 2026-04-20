Ile wolnego w czasie matur 2026? Harmonogram CKE nie pozostawia złudzeń

Matura 2026 i dni wolne od zajęć lekcyjnych

W szkołach, w których odbywają się egzaminy maturalne, organizacja pracy ulega zmianie. W praktyce oznacza to, że uczniowie młodszych klas nie uczestniczą w zajęciach w czasie egzaminów obowiązkowych.

W 2026 roku przerwa obejmie trzy dni:

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy)

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (poziom podstawowy)

To właśnie w tych dniach szkoły najczęściej zawieszają zajęcia dydaktyczne dla pozostałych uczniów.

Choć matury trwają przez większą część maja, nie oznacza to automatycznie długiej przerwy od szkoły. Po zakończeniu egzaminów obowiązkowych odbywają się kolejne testy – głównie na poziomie rozszerzonym.

W związku z tym:

część szkół wraca do normalnych lekcji już po 6 maja,

decyzje o ewentualnych dodatkowych dniach wolnych podejmują dyrektorzy,

organizacja zajęć może się różnić w zależności od placówki.

Matura 2026 – kiedy się odbywa?

Egzamin maturalny w 2026 roku został podzielony na trzy terminy:

termin główny – maj 2026 r.

termin dodatkowy – czerwiec 2026 r.

termin poprawkowy – sierpień 2026 r.

Pierwszy egzamin pisemny rozpocznie się 4 maja o godz. 9:00 i będzie to język polski na poziomie podstawowym. Kolejne dni to matematyka oraz języki obce, a następnie egzaminy z innych przedmiotów, w tym rozszerzonych.

Część ustna matur odbędzie się w maju, według harmonogramów ustalanych indywidualnie przez szkoły. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała ogłoszenie wyników na: 8 lipca 2026 roku – tego dnia maturzyści poznają swoje rezultaty i odbiorą świadectwa.

