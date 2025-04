Dolej do wazonu z ciętym bzem. W końcu postoi dłużej niż kilka dni. Świetna odżywka, która przedłuży trwałość kwiatów bzu

Jak ścinać bez? Domowe sposoby na przedłużenie świeżości bzu w wazonie

Dla wielu osób wczesna wiosna ma właśnie zapach bzu. Ten kolorowy lilak przepięknie pachnie i rewelacyjnie komponuje się on z aurą pogodową wczesnej wiosny. Dorodne kwiaty tworzące przepiękne kiście nie tylko obłędnie pachną, ale też ładnie wyglądają. Nic zatem dziwnego, że wiele osób ścina bez i przynosi go do domu. Niestety, w warunkach domowych bez bardzo szubko marnieje i nie prezentuje się dobrze. Ogrodnicy mają pewne sposoby na wydłużenie świeżości bzu w wazonie. Ważnych jest kilka zasad, dzięki którym kwiaty bzu będą kwitły dłużej. Istotna jest nie tylko woda w wazonie, ale również czas i sposób cięcia pędów bzu. Eksperci wskazują, by bez przycinać o poranku lub wieczorem. Planując ścięcie kwiatów bzu warto się do tego odpowiednio przygotować i zabrać ze sobą ostry sekator. W ten sposób będziesz mieć pewność, że łodygi zostaną ostro ścięte, a nie będą poszarpane. Bez najlepiej ciąć pod skosem, aby pędy miały jak największą powierzchnię do wchłaniania wody. Przed wstawieniem bzu do wazony należy delikatnie umyć pędy w ciepłej wodzie. W ten sposób usuniesz brud oraz inne zanieczyszczenia.

Dodaj to do wody i wstaw do wazonu bez. Odżywka do bzu, która przedłuży jego trwałość

Do kwiatów ciętych można stosować płynne odżywki. Bez nie jest wyjątkiem. Często do kwiatów ciętych poleca się cukier. Należy wymieszać kilka łyżeczek cukru z odstaną wodą i włożyć do niej gałązki bzu. Cukier dostarcza kwiatom potrzebnych substancji odżywczych i pozwala roślinom zachować młody wygląd. Aby domowa odżywka do kwiatów ciętych była jeszcze skuteczniejsza możesz do roztworu wody i cukru dodać niewielką ilość octu. Klasyczny, biały ocet hamuje namnażanie się bakterii oaz ogranicza ryzyko pojawienia się grzybów. Wodę w wazonie do kwiatów ciętych należy regularnie wymieniać, najlepiej robić to raz dziennie.