Zagotuj w garnuszku i wlej do bazi. Ten trik sprawi, że bazie w wazonie będą stać tygodniami. Nie spadną i będą piękne przez długi czas. Domowa odżywka do bazi w wazonie

Wymieszaj z ciepłą wodą i wstaw bazie. Będą stały przez długi czas

Obok tulipanów i żonkili to właśnie bazie są najpopularniejszymi kwiatami do wiosennych bukietów. Bazie to nic innego jak gałązki wierzby, które zachwycają puszystymi kwiatostanami nazywanymi kotkami. Wiosną umieszcza się je w wazonach i wykorzystuje do wielu kwiatowych dekoracji. Niestety, bazie w wazonie z wodą szybko usychają, a kotki żółkną i odpadają. Floryści mają jednak na to swój sposób. Okazuje się, że istnieje prosty trik, który przedłuży żywotność bazi w wazonie. Sekretem florystów jest gliceryna. Sprawia ona, że gałązki nie tracą wilgoci i poprawia ich strukturę nie doprowadzając do przesuszenia. Dzięki zawartości gliceryny w wodzie bazie przez dłuższy czas zachowują sprężystość i nie spadają. Gliceryna jest naturalnym humektantem. Zatrzymuje wilgoć w komórkach i sprawia, że dłużej są one nawodnione. Chroni rośliny przez uszkodzeniami oraz poprawia i uszczelnia przewody naczyniowe w łodygach. Wodą z gliceryną możesz podlewać nie tylko bazie. Świetnie sprawdzi się ona także do lawendy, róż oraz gipsówki.

Jak przygotować domową odżywkę do bazi w wazonie?

Aby przygotować domową odżywkę do kwiatów ciętych na bazie gliceryny warto delikatnie zagotować wodę. Powinna ona ciepła, ale nie gorąca. Następnie należy wymieszać gliceryną z wodą w proporcjach 1:3. Gliceryna lepiej wymiesza się w ciepłej wodzie. Do tak przygotowanego roztworu należy włożyć bazie na około 72 godziny. Warto także delikatnie rozgnieść końcówki gałązek, aby lepiej absorbowały wodą. Bazie przez 3 dni napoją się wodą z gliceryną i zostaną odpowiednio nawilżone. Po tym czasie można wyjąć bazie i włożyć do suchych kompozycji kwiatowych.