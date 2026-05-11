Mój dziadek miał przepis! Po tym domowym nawozie jego pomidory uginały się od owoców. Kosztuje mniej niż 10 zł, a sprawia, że pomidory lepiej owocują

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-05-11 10:51

Sadzonki pomidorów charakteryzują się znacznymi wymaganiami pielęgnacyjnymi. Aby prawidłowo rosły i owocowały, potrzebują właściwych warunków atmosferycznych. Wymagają one obfitej ilości światła słonecznego oraz systematycznego nawadniania. Kluczowe jest również nawożenie. Wyłącznie nawozy zasobne w składniki odżywcze poprawią plonowanie, sprawiając, że dojrzewające owoce staną się duże, czerwone i soczyste. Tę domową odżywkę do sadzonek pomidorów można przygotować samemu. Jej wykonanie wiąże się z wydatkiem zaledwie kilku złotych, a jej skuteczność jest porównywalna z nawozami komercyjnymi.

Nawóz do pomidorów

i

Autor: Shutterstock

Uprawa pomidorów w ziemi. Co zrobić, aby sadzonki owocowały?

Samodzielnie wyhodowane pomidory smakują najlepiej. Pozbawione są sztucznych nawozów oraz chemii, którą pryska się duże uprawy. Jednak, jak się okazuje, wyhodowanie pomidorów nie jest takie łatwe. Sadzonki pomidorów mają spore wymagania pielęgnacyjne i trzeba się wokół nich napracować. Zanim jeszcze posadzisz pomidory w gruncie warto zadbać o odpowiednią ilość promieni słonecznych oraz regularne nawożenie. Pomidory lubią ciepło i najlepiej sadzić je do gruntu w połowie maja. Często polecanym terminem jest czas po 15 maja, czyli po zimniej Zośce. To mniej więcej wtedy w Polsce temperatury wzrastają i nie odnotowuje się już nocnych przymrozków.

Po przesadzeniu pomidorów do gruntu należy zadbać o prawidłowe podłoże. Sadzonki pomidorów najlepiej rosną w żyznej, próchnicznej glebie o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie. Ogrodnicy wskazują, by przed posadzeniem pomidorów nawozić ziemię obornikiem. Krzaczki pomidorów potrzebują dużo słońca. Najlepiej rosną na stanowiskach z rozproszonym światłem słonecznym. Zasada jest prosta, bez słońca owoce nie będą dojrzewały. W pielęgnacji ważne jest także regularne podlewanie oraz usuwanie suchych i żółtych liści. Nie można zapominać także o nawożeniu. W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe mieszanki do nawożenia pomidorów lub przygotować je samodzielnie.

Mój dziadek podlewał tym pomidory. Co roku owocowały jak szalone

Do nawożenia pomidorów rewelacyjnie sprawdzi się ta domowa odżywka za kilka złotych. Dostarcza ona sadzonkom wszystko, czego potrzebują. Aby przygotować domową odżywkę do pomidorów potrzebujesz jedynie krowiego mleka i sody oczyszczonej. Mleko to bogate źródło wapnia. Wzmacnia ono strukturę komórkową roślin i poprawia ich wzrost. Mleko zawiera także potas i magnez, które wspierają stymulowanie systemu korzeniowego. Odżywki na bazie mleka chronią także przed chorobami grzybowymi roślin. Soda oczyszczona to przede wszystkim właściwości antyseptyczne. Dodatek sody do nawożenia pomidorów ogranicza namnażanie się mikroorganizmów.

Jak przygotować domowy nawóz do pomidorów?

Mleko oraz sodę oczyszczoną wymieszaj w proporcjach 2:1. Całość dokładnie wymieszaj i podlewaj tym sadzonki pomidorów raz na dwa tygodnie. Odżywkę możesz stosować także na sadzonki pomidorów w rozsadzie. Pamiętaj, by używać do niej krowiego mleka, najlepiej półtłustego. Zawiera ono najwięcej potrzebnych substancji odżywczych.

Przeczytaj także:
Namaczam w wodzie aż spęcznieje i podlewam tym borówkę amerykańską aż zacznie o…
Quiz: Owoc czy warzywo? Rozwiąż szybki test i sprawdź, czy wiesz, co jesz
Pytanie 1 z 10
Na początek prosta sprawa. Banan to:
Warzywa na balkon - pomidory
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

rozsada pomidorów
nawóz do pomidorów