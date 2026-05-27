"Love is Blind" - o co chodzi?

Popularny program randkowy sprawdza, czy prawdziwa miłość może powstać bez patrzenia na wygląd zewnętrzny. Single rozmawiają ze sobą w specjalnych kabinach, słysząc jedynie swój głos, co pozwala im budować bliskość wyłącznie poprzez dialog. Dopiero po zaręczynach uczestnicy mogą się po raz pierwszy zobaczyć.

Kolejnym etapem jest wspólne zamieszkanie i przedstawienie partnera rodzinie, a finał odbywa się przed ołtarzem, gdzie zapada ostateczna decyzja o zawarciu małżeństwa lub zakończeniu relacji. "Love is Blind" powstało w USA i zyskało ogromną popularność na całym świecie, doczekując się lokalnych wersji w takich krajach jak Japonia, Brazylia, Szwecja czy Francja.

"Love is Blind:Polska" - relacja Jacka i Julity

Związek tej pary był częścią skomplikowanego układu miłosnego, w który zaangażowani byli również Filip i Daria. Mimo zawiłych relacji Julita i Jacek postanowili być razem, a Jacek zdążył nawet zyskać sympatię syna partnerki. Ich relacja była jednak pełna trudności – para miała problemy z komunikacją i próbowała radzić sobie z nimi, odtwarzając w domu warunki z programu.

Tuż przed planowaną uroczystością między zakochanymi doszło do poważnego konfliktu, którego żadne z nich nie chce skomentować. Ostatecznie Julita zdecydowała się odmówić ślubu przed urzędnikiem, a jej syn, który wcześniej akceptował Jacka, również wycofał swoje poparcie dla tego małżeństwa.

Co ciekawe, para regularnie wracała do sytuacji z Grecji. Obiecano jednak wyjaśnienie jej na reunionie.

"Love is Blind:Polska" - wiemy, co wydarzyło się w Grecji. Jest komentarz Jacka

Temat Grecji regularnie wracał w komentarzach pod postami Netflixa. Julita nie chciała do tego wracać w Reunionie, ale Jacek stwierdził, że on się niczego nie wstydzi, bo wie, że źle zrobił.

- Nie wiem, czy chcę o tym mówić, bo to było poza kamerami, nie jestem z tego dumny. To nie było w kierunku Julity, tylko na ogólne wydarzenia […] Siedzieliśmy we trójkę i dałem w prezencie kolczyk. Zapytałem, czy to bolesne itp. Jak skończyłem to mówić, to Julita ścisnęła mnie za nausznicę. Powiedziałem „suka, dlaczego kur** to zrobiłaś”. Chciałem porozmawiać, nie jestem z tego dumny, co powiedziałem. To było instynktowne. Było to dla mnie bolesne i zaskakujące. Biorę na klatę, bo to nie powinno wszystko paść – powiedział Jacek w programie.

Julita zaczęła się bronić, że tak nie było, ale ona nie ma zamiaru tego komentować. Internauci za to zaczęli spekulować - kim była tajemnicza kobieta. W rozmowie z Pudelkiem to zdradził.

- To była dziewczyna z produkcji, która była jakby naszą "opiekunką". Mieliśmy opiekunów, którzy z nami tam siedzieli i wspierali nas. Więc dziewczyna z produkcji, której się spodobała moja nausznica, a że miałem ich więcej, to pomyślałem, że jej dam. To było bardzo koleżeńskie [...] Nie wiem, z czego wynikało zachowanie Julity. Do tej pory się nie dowiedziałem - powiedział Jacek.

W rozmowie zaznaczył, że dziewczyna miała partnera i był to czysto koleżeński tekst. Próbował wyjaśnić sprawę z Julitą, ale ta nie chciała tego komentować.

