Oficjalnie są jeszcze małżeństwem, a są już w nowych związkach. Co dalej z rozwodem Leszczak i Koterskiego?

Marcela Leszczak i Michał Koterski: Koniec medialnego małżeństwa

Na początku września Marcela Leszczak (34 l.) potwierdziła plotki o rozstaniu z Michałem Koterskim (46 l.). Para, która wychowuje razem synka, ma za sobą kilka kryzysów, ale tego nie nie udało im się pokonać. Według medialnych doniesień złożyła to modelka złożyła w sądzie pozew rozwodowy.

Byli partnerzy wychowują razem 8-letniego syna Fryderyka. Chłopiec jest głównym powodem "pokojowego" rozstania Marceli Leszczak i Michała Koterskiego. Nie mówią za dużo o rozwodzie, ale zgodnie przyznali, że chcą przejść przez rozwód bez sporów, wzajemnych oskarżeń i publicznego ujawniania szczegółów.

Dzisiaj skupiam się na moim synu i on jest dla mnie najważniejszy. My z Marcelą mamy ogólnie rzecz biorąc już wszystko ułożone, więc nawet chyba nie będziemy musieli iść do urzędu, tylko online ten rozwód się odbędzie. Życzę wszystkim rodzicom, którzy są w podobnej sytuacji, żeby brali z nas przykład. Pamiętajcie, ludzie się rozchodzą, ale rodzicami jesteście do końca życia - mówił Koterski w rozmowie z "Faktem".

Chociaż udało im się dojść do porozumienia, to na oficjalne zakończenie małżeństwa muszą jeszcze trochę poczekać. Jak podaje "Fakt", pierwsza rozprawa rozwodowa została wyznaczona dopiero na połowę października bieżącego roku. Oznacza to, że Leszczak i Koterski spotkają się w sądzie ponad rok po ogłoszeniu rozstania.

Marcela Leszczak i Michał Koterski: Układają sobie życie na nowo bez rozwodu

Dla porównania pod koniec listopada 2025 roku pozer rozwodowy złożyła Sandra Kubica (31 l.). Jej małżeństwo z Aleksandrem Milwiwem-Baronem (43 l.) zostało oficjalnie zakończone w marcu. Z kolei w czerwcu odbędzie się pierwsza rozprawa rozwodowa Poli i Michała Wiśniewskich. Piąta żona lidera Ich Troje pozew złożyła zaledwie kilka tygodni temu.

Marcela Leszczak i Michał Koterski oficjalnie małżeństwem pobędą jeszcze kilka miesięcy. Nie przeszkadza im to w układaniu sobie życia na nowo. Modelka w lutym chwaliła się na Instagramie wyjazdem z nowym ukochanym. Jej wybrankiem jest pewien biznesmen z Trójmiasta.

Aktor również nie jest już sam. Od pewnego czasu idzie przez życie z tajemniczą brunetką u boku. Kilka razy zostali przyłapani przed fotoreporterów na romantycznych spacerach. Sam Koterski na razie "pochwalił" się na Instagramie jedynie dłonią ukochanej.

