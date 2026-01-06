Michał Koterski ponownie znalazł się w centrum zainteresowania, choć tym razem nie za sprawą zawodowych projektów. Miniony rok okazał się dla aktora wyjątkowo wymagający i zakończył się wydarzeniem, które na nowo poukładało jego życie prywatne. Zamiast jednak publicznych rozliczeń czy emocjonalnych deklaracji, Koterski postawił na spokojne podsumowanie i refleksję nad tym, co przyniósł los.

Takiego podsumowania nikt się nie spodziewał. Koterski po rozwodzie zabiera głos

Historia życia Miśka Koterskiego od lat jest przykładem nieustannej walki o równowagę i spokój. Aktor wielokrotnie opowiadał o trudnym okresie, w którym uzależnienia przejęły kontrolę nad jego codziennością. Dopiero po przekroczeniu trzydziestego roku życia zdecydował się na radykalne zmiany, które uratowały go przed dalszym upadkiem. Od tamtej pory konsekwentnie deklaruje życie w trzeźwości i dystans wobec dawnych nałogów.

Wraz z porzuceniem destrukcyjnych nawyków przyszła także przemiana wewnętrzna. Koterski coraz częściej mówił o duchowości, która stała się dla niego źródłem siły i stabilizacji. Publicznie przyznaje, że wiara odegrała kluczową rolę w jego powrocie do normalności i pozwoliła mu spojrzeć na własne błędy z zupełnie innej perspektywy.

Jeszcze niedawno wydawało się, że także w życiu osobistym aktor odnalazł szczęście. Związek z Marcelą Leszczak był postrzegany jako dojrzały i oparty na partnerstwie, a para często pokazywała się razem, sprawiając wrażenie zgranej i szczęśliwej. Informacja o rozpadzie małżeństwa była więc dla wielu dużym zaskoczeniem. Złożenie pozwu rozwodowego jesienią i osobno spędzone święta tylko potwierdziły, że ten rozdział definitywnie się zamknął.

"Misiek" zamiast skupiać się na stracie, postanowił potraktować ją jako lekcję i punkt wyjścia do nowego etapu. Jego podejście pokazuje, że nawet najbardziej bolesne doświadczenia mogą stać się impulsem do dalszego rozwoju.

Mimo że 2025 to nie był dla mnie łatwy rok, to w 2026 patrzę z ufnością. Wiem, że wszystko w życiu jest po coś, nawet największe trudności. Czasami trzeba coś stracić, żeby na nowo odnaleźć drogę, która wskaże Ci właściwy kierunek - napisał na instagramowym koncie.

