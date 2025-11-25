Zaatakowali klinikę Michała Koterskiego! Co się stało? Sprawa jest w prokuraturze

2025-11-25

Michał Koterski nie ma teraz lekko. Aktor rozstał się z partnerką, a ta złożyła pozew o rozwód. Teraz okazało się, że klinika, którą prowadzi Koterski, była celem cyberataku. Sprawa jest w toku, a Michał wystosował oświadczenie. Co się stało?

Michał Koterski nie ma teraz lekko. W jego życiu prywatnym nie dzieje się dobrze, w zawodowym też są zawirowania. 24 listopada adwokat w imieniu aktora wystosował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o cyberatak "polegający na zakłóceniu pracy systemu informatycznego Spółki, jak i osoby współpracującej ze Spółką".

Co to właściwie znaczy?

Michał Koterski zaatakowany

Koterski wszystko wyjaśnił na instagramowym profilu swojej działalności. Mowa o Prywatnym Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Klinice Odwróceni, która specjalizuje się w leczeniu alkoholizmu i narkomanii.

Uwaga! Atak cybernetyczny na Klinikę Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Odwróceni! Dokonano ataku na strony www naszej kliniki, profil instagramowy, a także na prywatne profile Michała Koterskiego Instagram i Facebook. Sprawę zgłosiliśmy do prokuratury - do wydziału walki z cyberprzestępczością oraz wynajęliśmy agencję, która zajmie się odszukaniem sprawców. Nie pozwolimy na tak zuchwałe ataki i próby zablokowania naszych stron, social mediów i naszej własności - napisał Michał Koterski w sieci.

I dodał:

Istnieją przesłanki, by przypuszczać, że mamy do czynienia z celową, skoordynowaną próbą zaszkodzenia działalności Michała Koterskiego i powiązanych z nim usług.

Koterski leczy z uzależnień. Sam był uzależniony

Koterski przez wiele lat zmagał się z nałogami. Najpierw je ukrywał, później, gdy stanął na nogi, zaczął mówić o swoich problemach z używkami otwarcie. Od 11 lat jest trzeźwy, ale wcześniej wiele przeżył. Jego uzależnienie od alkoholu i narkotyków zaczęło się w wieku 14 lat i trwało przez ponad 20 lat. Przełom nastąpił dzięki wierze w Boga i terapii, które dały mu siłę do wyjścia z nałogu. 

W 2024 r. doświadczony w kwestii leczenia uzależnień aktor założył własną klinikę. Jest prywatna, więc pobyt nie jest tani, ale, jak dowiadujemy się ze strony, płatność można rozłożyć na raty.

Rozumiemy, że odzyskiwanie równowagi życiowej wymaga więcej niż tylko sesji terapeutycznych. Dlatego też w naszej ofercie znajdą Państwo szereg dodatkowych atrakcji, które mają na celu nie tylko wzbogacenie czasu spędzonego w naszym ośrodku, ale także rozwijanie nowych pasji i zainteresowań. Do dyspozycji naszych gości jest kort tenisowy, staw z możliwością wędkowania, a także sprzęt do wakeboardu i skutery wodne – wszystko to w pięknej, naturalnej okolicy - czytamy na oficjalnej stronie Kliniki Odwróceni.

