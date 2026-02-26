Pożar zabrał mu dom, chwilę później przyszła kolejna tragedia. Mike w „Sanatorium miłości 8” zaczyna od nowa

Kim jest Mike z „Sanatorium miłości 8”?

Mieszkaniec Bielska-Białej przez ćwierć wieku pracował zarobkowo w Belgii. Jest wykwalifikowanym zegarmistrzem oraz mechanikiem precyzyjnym, co pozwala mu przywracać sprawność przedmiotom spisanym przez innych na straty. Swoją pasję realizuje również na pchlim targu, gdzie dwa razy w miesiącu wystawia stoisko ze starociami. W przeszłości cieszył się sporym zainteresowaniem płci przeciwnej, ale jego małżeństwo rozpadło się dziewięć lat temu z inicjatywy żony. Mimo rozstania byli partnerzy utrzymują poprawne relacje, co ułatwiło im wspólne wychowanie dwójki dzieci. Mike z „Sanatorium miłości 8” próbował później ułożyć sobie życie w związku na odległość, jednak dystans 600 kilometrów okazał się przeszkodą nie do pokonania.

Ostatnie dwa lata przyniosły seniorowi serię bolesnych ciosów. W listopadzie 2024 roku jego dom stał się celem podpalacza, a sprawą wciąż zajmują się odpowiednie służby. Zanim zdążył otrząsnąć się po utracie dobytku, w styczniu 2025 roku pożegnał swoją mamę, która dożyła sędziwego wieku 99 lat. Kobieta była dla niego najważniejszym oparciem w trudnych chwilach. Obecnie mężczyzna poświęca czas na remont zniszczonego budynku i porządkowanie swoich spraw. Nie rezygnuje jednak z pasji, do których należą samotne wędrówki górskie oraz zgłębianie tajników psychologii i astrologii. Otoczenie postrzega go jako człowieka wrażliwego i sprawiedliwego, który zawsze ujmuje się za słabszymi. Udział w telewizyjnym show ma być dla niego szansą na znalezienie upragnionego uczucia.

O czym opowiada program „Sanatorium miłości”?

Telewizyjna Jedynka przygotowała ósmą edycję popularnego formatu, w którym seniorzy poszukują drugiej połówki w uzdrowiskowej scenerii. Produkcja udowadnia, że bogaty bagaż życiowych doświadczeń może być ogromnym atutem przy budowaniu nowej relacji. Kuracjusze uczestniczą w różnorodnych aktywnościach, randkach oraz głębokich rozmowach, które sprzyjają nawiązywaniu bliskich więzi. Widzowie z zapartym tchem śledzą rodzące się uczucia, a także momenty rozczarowań, które są nieodłącznym elementem poszukiwania partnera.

Gospodyni programu TVP

W roli prowadzącej niezmiennie występuje Marta Manowska. Dziennikarka towarzyszy bohaterom w ich emocjonalnej podróży, służąc wsparciem w przełomowych momentach turnusu. Jej empatyczne podejście sprawia, że uczestnicy chętniej otwierają się przed kamerami i dzielą swoimi historiami. Manowska podsumowuje także wydarzenia w programie, pomagając widzom lepiej zrozumieć motywacje kuracjuszy.

Gdzie oglądać nowe odcinki „Sanatorium miłości”?

Premierowa emisja ósmego sezonu została zaplanowana na niedzielne wieczory. Pierwszy odcinek pojawi się na antenie TVP1 już 8 marca o godzinie 21:25. Format od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów ciekawych losów samotnych seniorów. Osoby, które nie mogą zasiąść przed telewizorem w czasie emisji, mają alternatywę w postaci platformy internetowej. Wszystkie epizody trafiają do serwisu TVP VOD, gdzie można je oglądać w dowolnym momencie.

