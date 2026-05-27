Michał Wiśniewski w sądzie! Ze łzami w oczach tłumaczył się z kilkumilionowej pożyczki. Wyrok już zapadł

Michał Wiśniewski w sądzie w Warszawie

Michał Wiśniewski znów walczył o sprawiedliwość! Jego kłopoty z prawem trwały aż 5 lat i dotyczyły pożyczki na kwotę 2,8 mln zł zaciągniętej w instytucji SKOK Wołomin 20 lat temu. Piosenkarza oskarżono o podanie nieprawdziwych danych i sfałszowanie oświadczeń o dochodach w celu jej wyłudzenia. W 2023 r. sąd pierwszej instancji skazał Wiśniewskiego na półtora roku więzienia oraz 80 tys. zł grzywny. Według prokuratury artysta miał podać nieprawdziwe informacje o dochodach podczas ubiegania się o pożyczkę. Sam zainteresowany od początku przekonywał jednak, że jest niewinny i nie zamierza odpuszczać walki o dobre imię.

Podczas ostatniej rozprawy Michał Wiśniewski zabrał głos i emocjonalnie odniósł się do zarzutów. Jak relacjonował Fakt, wokalista przekonywał, że w momencie zaciągnięcia zobowiązania posiadał realne zabezpieczenia finansowe i nie miał zamiaru nikogo oszukać. Mówił o milionach zarobionych na koncertach, dokumentach składanych do instytucji finansowej i błędach, które, jego zdaniem, pojawiły się w całym postępowaniu.

Przyznał jednak, że lekkomyślnie inwestował środki w klub:

Czuję, że jako człowiek, niedoświadczony gastronom, postąpiłem lekkomyślnie.

Łzy na sali sądowej

Wiśniewski pojawił się w sądzie z powagą wypisaną na twarzy. Miał na sobie elegancką marynarkę, ale nie zrezygnował z ogniście czerwonych włosów. Najbardziej poruszający moment nastąpił wtedy, gdy artysta wspomniał o swojej rodzinie. Głos Wiśniewskiego wyraźnie się załamał, a muzyk nie krył wzruszenia. Musiał nawet otrzeć łzy. Lider Ich Troje podkreślał, że wieloletni proces odbija się nie tylko na nim, ale także na jego bliskich. Prosił o sprawiedliwość i liczenie każdej wątpliwości na swoją korzyść, bo "prawda jest naginana".

Obrońcy gwiazdora liczyli na całkowite uniewinnienie. Ich zdaniem sąd pierwszej instancji popełnił poważne błędy w ocenie dowodów. Sam Wiśniewski nie ukrywał, że ma już dość ciągnącej się latami batalii. Wyrok zapadł bardzo szybko. Już wiadomo, że sąd Wiśniewskiego uniewinnił.

