Michał Wiśniewski w sądzie! Ze łzami w oczach tłumaczył się z kilkumilionowej pożyczki. Wyrok już zapadł

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-05-27 11:40

Michał Wiśniewski znów stanął przed sądem. 27 maja w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa, na której muzyk pojawił się razem ze swoimi obrońcami. Od początku nie brakowało emocji, a w pewnym momencie nawet polały się łzy. Lider zespołu Ich Troje od pięciu lat walczył o oczyszczenie z zarzutów dotyczących pożyczki na 2,8 mln zł ze SKOK Wołomin. Wyrok już zapadł. Zobaczcie zdjęcia z sądu!

Michał Wiśniewski w sądzie w Warszawie

Michał Wiśniewski znów walczył o sprawiedliwość! Jego kłopoty z prawem trwały aż 5 lat i dotyczyły pożyczki na kwotę 2,8 mln zł zaciągniętej w instytucji SKOK Wołomin 20 lat temu. Piosenkarza oskarżono o podanie nieprawdziwych danych i sfałszowanie oświadczeń o dochodach w celu jej wyłudzenia. W 2023 r. sąd pierwszej instancji skazał Wiśniewskiego na półtora roku więzienia oraz 80 tys. zł grzywny. Według prokuratury artysta miał podać nieprawdziwe informacje o dochodach podczas ubiegania się o pożyczkę. Sam zainteresowany od początku przekonywał jednak, że jest niewinny i nie zamierza odpuszczać walki o dobre imię.

Podczas ostatniej rozprawy Michał Wiśniewski zabrał głos i emocjonalnie odniósł się do zarzutów. Jak relacjonował Fakt, wokalista przekonywał, że w momencie zaciągnięcia zobowiązania posiadał realne zabezpieczenia finansowe i nie miał zamiaru nikogo oszukać. Mówił o milionach zarobionych na koncertach, dokumentach składanych do instytucji finansowej i błędach, które, jego zdaniem, pojawiły się w całym postępowaniu.

Przyznał jednak, że lekkomyślnie inwestował środki w klub:

Czuję, że jako człowiek, niedoświadczony gastronom, postąpiłem lekkomyślnie.

Zobacz także: Pilne oświadczenie Michała Wiśniewskiego po wyroku! Mówi o rodzinie i prześladowaniu

Łzy na sali sądowej

Wiśniewski pojawił się w sądzie z powagą wypisaną na twarzy. Miał na sobie elegancką marynarkę, ale nie zrezygnował z ogniście czerwonych włosów. Najbardziej poruszający moment nastąpił wtedy, gdy artysta wspomniał o swojej rodzinie. Głos Wiśniewskiego wyraźnie się załamał, a muzyk nie krył wzruszenia. Musiał nawet otrzeć łzy. Lider Ich Troje podkreślał, że wieloletni proces odbija się nie tylko na nim, ale także na jego bliskich. Prosił o sprawiedliwość i liczenie każdej wątpliwości na swoją korzyść, bo "prawda jest naginana".

Obrońcy gwiazdora liczyli na całkowite uniewinnienie. Ich zdaniem sąd pierwszej instancji popełnił poważne błędy w ocenie dowodów. Sam Wiśniewski nie ukrywał, że ma już dość ciągnącej się latami batalii. Wyrok zapadł bardzo szybko. Już wiadomo, że sąd Wiśniewskiego uniewinnił.

Zobacz także: Michał Wiśniewski ws. decyzji sądu dotyczącym SKOK Wołomin. "Po 20 latach chcą mnie wsadzić do więzienia"

Zobacz więcej zdjęć. Michał Wiśniewski zeznaje w sądzie!

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY
Michał Wiśniewski zeznaje w sądzie
Galeria zdjęć 47
Ich Troje świętuje 30-lecie! Jak dobrze znasz historię i utwory najpopularniejszego zespołu z Łodzi?
Pytanie 1 z 16
Kto był pierwszą wokalistką Ich Troje?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĄD
ROZPRAWA
PAPARAZZI
Michał Wiśniewski