Michał Wiśniewski skazany. Usłyszał straszny wyrok

Michał Wiśniewski został skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia w sprawie, która dotyczy wydarzeń sprzed 17 lat. Chodzi o rzekome wyłudzenie 2,8 miliona złotych ze SKOK Wołomin. Wokalista Ich Troje jeszcze przed zapadnięciem wyroku zapowiadał, że jeśli będzie on dla niego niekorzystny, to złoży apelację. Sąd nie okazał się dla "Wiśni" łaskawy i ten zdecydował się opublikować pilne oświadczenie. Michał Wiśniewski podkreślił w nim, że jest "niewinny". - Większość moich planów runęła, nie wiem, co będzie dalej. Myślę, że najlepszym lekarstwem jest czas, żeby to przetrawić. Jedno, co jest pewne - zarówno ja, jak i moja rodzina jesteśmy po tej samej stronie - zaznaczył wokalista Ich Troje. Widać to było po wzruszającej reakcji jego obecnej żony, która po wyroku opublikowała na Instagramie piękne zdjęcie z mężem.

Oświadczenie Michała Wiśniewskiego po wyroku sądu

W swoim oświadczeniu Michał Wiśniewski utrzymuje, że będzie składał apelację. Twierdzi, że wyrok jest "okropny, straszny". - Ale z godnością zniosę odsiadkę, jeżeli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność to trochę jak prześladowanie. Chciano nadać SKOKowi Wołomin i całej aferze twarz, no to nadano. Ja nazywam się Michał Wiśniewski i jestem niewinny. I co, po aferze? Nie sądzę - dodał na zakończenie wokalista Ich Troje. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Michała Wiśniewskiego z żoną Polą Wiśniewską, na którą może liczyć w tych bardzo ciężkich chwilach. Pod galerią znajduje się oświadczenie muzyka.