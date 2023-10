Wymowny gest

Żona reaguje po skazaniu Michała Wiśniewskiego na karę więzienia! Łzy cisną się do oczu. Co będzie z dziećmi?!

Michał Wiśniewski przeżywa bardzo ciężkie chwile. Wokalista Ich Troje właśnie usłyszał przerażający wyrok sądu - został skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia za wyłudzenie 2,8 miliona złotych ze SKOK Wołomin. "Wiśnia" nie przyznaje się do winy i zapowiada apelację. W tym koszmarnym momencie może liczyć na małżonkę. Po skazaniu Michała Wiśniewskiego zareagowała w niezwykle wzruszający sposób. Łzy cisną się do oczu, a wszyscy zastanawiają się, co będzie z ich dziećmi, jeśli wokalista Ich Troje naprawdę trafi za kratki.