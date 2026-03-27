Marcin Rogacewicz stracił posadę w TVP. Wiadomo, kto go zastąpi w popularnym serialu

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska: Razem na scenie, razem w życiu

Marcin Rogacewicz (46 l.) bardzo długo trzymał się na obrzeżach show-biznesu. Przez lata był przykładnym mężem i ojcem. Grał w popularnych serialach, ale sam unikał większego rozgłosu zapewniając, że rola ojca jest dla niego najważniejsza. Rozwód i związek z Agnieszką Kaczorowską sprawiły, że przystojny aktor trafił na afisze. Dziś chętnie bryluje z nową ukochaną na salonach i zdecydowanie zwiększył swoją aktywność w sieci. Co ciekawe, nawet uśmiech ma teraz bardziej medialny.

W 2024 roku Marcin Rogacewicz dołączył do obsady "Komisarza Alexa" i zastąpił tym samym Jacka Knapa (38 l.). W poprzednim sezonie jego rola została odsunięta na bok. Wszystko za sprawą udziału aktora w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". W show Polsatu tańczył u boku swojej ukochanej Agnieszki Kaczorowskiej (33 l.).

Z programem pożegnali się dość niespodziewanie w siódmym odcinku, co wywołało w Agnieszce dość burzliwą reakcję. Jednak udało jej się zaszczepić w partnerze miłość do tańca i krótko po pożegnaniu z programem zapowiedzieli własny projekt. 9 marca odbyła się premiera ich tanecznego spektaklu "Siedem". Do połowy czerwca mają objechać z nim niemal całą Polskę.

Zobacz również: Marcin Rogacewicz dostał urodzinową niespodziankę od ukochanej. Jeden szczegół zwraca uwagę!

Marcin Rogacewicz stracił pracę w TVP. Kto go zastąpi?

Kilka dni temu informowaliśmy, że Agnieszka Kaczorowska na pewien czas zniknie z "Klanu". Z kolei w dniu urodzin Rogacewicza portal pudelek przekazał, że aktor pożegnał się z rolą w hicie TVP. Powodem jest ich wspólny spektakl. Trudno byłoby im połączyć próby do spektakli oraz same wystąpienia z planem serialu.

Wiadomo już, że Marcin Rogacewicz ostatni raz na ekranie pojawi się w połowie kwietnia. Jego postać zostanie wysłana na długi urlop. To rozwiązanie otwiera furtkę na powrót. Jednak stacja znalazła już za niego zastępstwo. Kolejnym opiekunem serialowego Alexa zostanie Karol Dziuba, znany m.in. z "Sami swoi. Początek". Telewizja Polska przekazała już oficjalny komunikat w tej sprawie.

Podczas urlopu komisarza Kozery (Marcin Rogacewicz) do jednostki dołączy komisarz Artur Dębiec, w którego wciela się Karol Dziuba. Bohater pojawi się po raz pierwszy w odcinku 5 (11 kwietnia), a oficjalnie dołączy do zespołu odcinku 6. XXV sezonu (18 kwietnia) – poinformowała stacja.

Zobacz również: Czułości Kaczorowskiej i Rogacewicza na premierze wspólnego spektaklu! Pocałunkom nie było końca

QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" Pytanie 1 z 20 Artur Żmijewski zagrał: Pawła Lubicza w "Klanie" Kubę Burskiego w "Na dobre i na złe" Krzysztofa Zduńskiego w "M jak miłość" Następne pytanie