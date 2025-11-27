Marcin Rogacewicz zainwestował w uzębienie. Teraz świeci czystą bielą. Jak było kiedyś? Zobaczcie!

Marcin Rogacewicz ostatnio jest na świeczniku! Wszystko przez związek z Agnieszką Kaczorowską i udział w "Tańcu z Gwiazdami". Do niedawna o aktorze nie wspominano tak często jak teraz, choć przed kilkoma laty zwrócił na siebie uwagę, gdy podjął się trudnego zadania - otworzył własny warzywniak. Wówczas w interesie pomagała mu małżonka, teraz biznes już nie istnieje, małżeństwo gwiazdora także.

Rogacewicz rozwiódł się z pierwszą żoną, związał z Agnieszką Kaczorowską i bryluje w show-biznesie. Niedawno wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie chwalił się talentem tanecznym, umięśnionym ciałem i śnieżnobiałym uśmiech. Nie zawsze tak prezentowało się jego uzębienie!

Ależ on ma zęby! Kiedyś wyglądały inaczej

Rogacewicz teraz chętnie rozdaje uśmiechy i w programach, i na planach seriali, i na czerwonym dywanie. Uśmiecha się szeroko, dumny z bieluchnego uzębienia. Nie zawsze był właścicielem tak wyrazistego "garnituru". Dawniej aktor nawet podczas imprez czy wydarzeń show-biznesowych uśmiechał się półgębkiem, wcale nie pokazując zębów.

Wówczas jednak nie było wśród gwiazd mody na uśmiech jak z reklamy pasty do zębów. Teraz każdy, kto liczy się w branży, stara się olśniewać i smukłą sylwetką, i fryzurą, i przepięknym, białym uśmiechem.

Rogacewicz jest coraz popularniejszy, a jego uśmiech coraz jaśniejszy. Trzeba przyznać, że nowe uzębienie aktora bardzo zmieniło jego wygląd i... pasuje do śnieżnego uśmiechu partnerki, czyli Agnieszki Kaczorowskiej. Ta para jest dla siebie idealna? Na pewno pod względem uzębienia.

