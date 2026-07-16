Izabela Kuna wraca w głośnej roli. Nowe odcinki "Klary" mają już zwiastun i datę premiery

Izabela Kuna znowu w akcji. Co czeka widzów w 2. sezonie serialu "Klara. Rewolucja"?

Popularna bohaterka i jej towarzysze wracają na ekrany, dostarczając jeszcze więcej skrajnych emocji. W życiu Klary nieoczekiwanie zjawia się ojciec marnotrawny, Władysław, a tuż za nim podąża Aleks, który stawia wszystko na miłosną kartę. Zwykła codzienność zaczyna wymykać się spod kontroli, sprawiając, że główna postać oraz Gerard całkowicie gubią się w nowej rzeczywistości. W międzyczasie uwolniony Wojciech buduje swoją przyszłość z pomocą szpitalnego ortopedy Sebastiana. Z kolei Wronka rusza w pogoń za nieuchwytnym szczęściem i... rakiem. Zbliżają się potężne zmiany, które jak każda rewolucja, pociągną za sobą ofiary.

"Klara. Rewolucja" w HBO Max. Kto dołączył do obsady przed premierą?

Fani platformy HBO Max mogą liczyć na powrót znanych i lubianych aktorów w nadchodzącej produkcji. Na ekranie znowu zagoszczą Izabela Kuna, Katarzyna Warnke, Adam Woronowicz, Piotr Adamczyk, Iwona Bielska oraz Eryk Kulm. Twórcy postanowili również poszerzyć dotychczasowy zespół, angażując Joachima Lamżę, Aleksandrę Konieczną i Bartosza Porczyka. Jako goście specjalni wystąpią m.in. Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Janusz Chabior czy Magdalena Stużyńska. Nowe odcinki zadebiutują już 7 sierpnia.

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Kto odpowiada za reżyserię i scenariusz serialu "Klara. Rewolucja"?

Za stworzenie nowej serii odpowiada Marek Modzelewski, który współpracował z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery pod czujnym okiem Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Reżyserią projektu zajął się Łukasz Jaworski, natomiast oprawę wizualną zapewnił operator Marian Prokop. Zespół produkcyjny uzupełniają Marcelina Początek-Kunikowska w pionie scenograficznym, Pola Gomółka przy kostiumach oraz Kinga Krulikowska odpowiedzialna za charakteryzację. Funkcję kierownika produkcji objął Tomasz Parnowski, obsadą kieruje Magdalena Szwarcbart, a producentkami całości są Izabela Kuna oraz Karolina Izert (TVN WBD).

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