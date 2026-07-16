Izabela Kuna wraca w głośnej roli. Nowe odcinki "Klary" mają już zwiastun i datę premiery

Kasia Kowalska
2026-07-16 13:00

Jeśli ktokolwiek myślał, że czeka go spokojne lato, musi szybko zrewidować swoje plany. HBO Max pokazało właśnie oficjalny zwiastun najnowszej odsłony popularnego serialu pod szyldem HBO Original. Dalsze losy nietuzinkowej bohaterki serialowej trafią na ekrany już 7 sierpnia w produkcji "Klara. Rewolucja".

Uśmiechnięta aktorka Izabela Kuna w czarnej bluzce. O nowym sezonie serialu Klara przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Izabela Kuna znowu w akcji. Co czeka widzów w 2. sezonie serialu "Klara. Rewolucja"?

Popularna bohaterka i jej towarzysze wracają na ekrany, dostarczając jeszcze więcej skrajnych emocji. W życiu Klary nieoczekiwanie zjawia się ojciec marnotrawny, Władysław, a tuż za nim podąża Aleks, który stawia wszystko na miłosną kartę. Zwykła codzienność zaczyna wymykać się spod kontroli, sprawiając, że główna postać oraz Gerard całkowicie gubią się w nowej rzeczywistości. W międzyczasie uwolniony Wojciech buduje swoją przyszłość z pomocą szpitalnego ortopedy Sebastiana. Z kolei Wronka rusza w pogoń za nieuchwytnym szczęściem i... rakiem. Zbliżają się potężne zmiany, które jak każda rewolucja, pociągną za sobą ofiary.

"Klara. Rewolucja" w HBO Max. Kto dołączył do obsady przed premierą?

Fani platformy HBO Max mogą liczyć na powrót znanych i lubianych aktorów w nadchodzącej produkcji. Na ekranie znowu zagoszczą Izabela Kuna, Katarzyna Warnke, Adam Woronowicz, Piotr Adamczyk, Iwona Bielska oraz Eryk Kulm. Twórcy postanowili również poszerzyć dotychczasowy zespół, angażując Joachima Lamżę, Aleksandrę Konieczną i Bartosza Porczyka. Jako goście specjalni wystąpią m.in. Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Janusz Chabior czy Magdalena Stużyńska. Nowe odcinki zadebiutują już 7 sierpnia.

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Kto odpowiada za reżyserię i scenariusz serialu "Klara. Rewolucja"? 

Za stworzenie nowej serii odpowiada Marek Modzelewski, który współpracował z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery pod czujnym okiem Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Reżyserią projektu zajął się Łukasz Jaworski, natomiast oprawę wizualną zapewnił operator Marian Prokop. Zespół produkcyjny uzupełniają Marcelina Początek-Kunikowska w pionie scenograficznym, Pola Gomółka przy kostiumach oraz Kinga Krulikowska odpowiedzialna za charakteryzację. Funkcję kierownika produkcji objął Tomasz Parnowski, obsadą kieruje Magdalena Szwarcbart, a producentkami całości są Izabela Kuna oraz Karolina Izert (TVN WBD).

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