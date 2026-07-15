Marcin Dorociński zagrał u boku Ryana Reynoldsa. Polak głównym złoczyńcą w gwiazdorskiej komedii

Szpiegowska komedia akcji zatytułowana "Mayday" to potężny projekt zrealizowany przez studio Skydance. Mimo że budżet produkcji przekroczył imponującą kwotę stu milionów dolarów, gotowy obraz spędził na półkach aż dwa lata i ostatecznie ominie szeroką dystrybucję kinową. Tytuł trafi bezpośrednio do serwisu Apple TV, który niedawno zaprezentował oficjalną zapowiedź. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, w tym Ryana Reynoldsa słynącego z hitów Marvela o Deadpoolu, zasłużonego Kennetha Branagha, a także Marcina Dorocińskiego, który po raz kolejny udowadnia swoją mocną pozycję za oceanem.

Fabuła komedii "Mayday". Kogo zagra Marcin Dorociński?

Historia skupia się na postaci amerykańskiego pilota sił powietrznych, w którego wciela się Ryan Reynolds. Podczas lotu nad terytorium Związku Radzieckiego dochodzi do awarii, a bohater zmuszony jest do awaryjnego lądowania w całkowitej dziczy. Na miejscu spotyka miejscowego cieślę, granego przez Kennetha Branagha. Rosjanin decyduje się wesprzeć rozbitka w ucieczce z nieprzyjaznego kraju, a ich relacja szybko przeradza się w prawdziwą przyjaźń. To właśnie Marcin Dorociński otrzymał zadanie wykreowania postaci głównego, bezwzględnego antagonisty, który stanie im na drodze.

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Data premiery "Mayday" w serwisie Apple TV

W produkcji nie zabraknie również innych, znanych twarzy światowego kina. Obsadę uzupełniają między innymi Maria Bakalova, którą widzowie kojarzą ze "Strażników Galaktyki vol. 3", a także David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi i Alex Ozerov. Za reżyserię oraz scenariusz tego widowiska odpowiadają wspólnie Jonathan Goldstein i John Francis Daley. Wiadomo już oficjalnie, że premiera filmu "Mayday" w ofercie Apple TV odbędzie się 4 września.

Inni Polacy w produkcjach Apple TV

Warto zauważyć, że angaż do globalnego tytułu tej platformy nie jest pierwszym takim przypadkiem dla polskiego aktora. Wcześniej widzowie mogli podziwiać Piotra Adamczyka w cenionym serialu science fiction zatytułowanym "For All Mankind". Występujący często w polskich komediach romantycznych artysta, zagrał tam ważną postać rosyjskiego oficjela Siergieja Nikulowa. Jego bohater ściśle współpracował z Margo Madison, szefową amerykańskiego Johnson Space Center.

To była jedna z najlepszych współprac, z jakimi mieliśmy do czynienia. Jeśli chodzi o tę rolę w szczególności, to nie planowaliśmy, aby była aż tak duża, jak się w praktyce okazało i to zasługa Piotra [Adamczyka]. Współpraca z nim była przyjemnością. Jest niezwykle utalentowaną, miłą, wspaniałą osobą - powiedział Ben Nedivi, jeden z showrunnerów "For All Mankind", w wywiadzie dla Spider's Webu.

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