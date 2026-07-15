Marcin Dorociński zagrał u boku Ryana Reynoldsa. Polak głównym złoczyńcą w gwiazdorskiej komedii

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Szpiegowska komedia akcji zatytułowana "Mayday" to potężny projekt zrealizowany przez studio Skydance. Mimo że budżet produkcji przekroczył imponującą kwotę stu milionów dolarów, gotowy obraz spędził na półkach aż dwa lata i ostatecznie ominie szeroką dystrybucję kinową. Tytuł trafi bezpośrednio do serwisu Apple TV, który niedawno zaprezentował oficjalną zapowiedź. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, w tym Ryana Reynoldsa słynącego z hitów Marvela o Deadpoolu, zasłużonego Kennetha Branagha, a także Marcina Dorocińskiego, który po raz kolejny udowadnia swoją mocną pozycję za oceanem.
Fabuła komedii "Mayday". Kogo zagra Marcin Dorociński?
Historia skupia się na postaci amerykańskiego pilota sił powietrznych, w którego wciela się Ryan Reynolds. Podczas lotu nad terytorium Związku Radzieckiego dochodzi do awarii, a bohater zmuszony jest do awaryjnego lądowania w całkowitej dziczy. Na miejscu spotyka miejscowego cieślę, granego przez Kennetha Branagha. Rosjanin decyduje się wesprzeć rozbitka w ucieczce z nieprzyjaznego kraju, a ich relacja szybko przeradza się w prawdziwą przyjaźń. To właśnie Marcin Dorociński otrzymał zadanie wykreowania postaci głównego, bezwzględnego antagonisty, który stanie im na drodze.
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Data premiery "Mayday" w serwisie Apple TV
W produkcji nie zabraknie również innych, znanych twarzy światowego kina. Obsadę uzupełniają między innymi Maria Bakalova, którą widzowie kojarzą ze "Strażników Galaktyki vol. 3", a także David Morse, Lovell Adams-Gray, Clark Johnson, Alex Mallari Jr., Louis Cancelmi i Alex Ozerov. Za reżyserię oraz scenariusz tego widowiska odpowiadają wspólnie Jonathan Goldstein i John Francis Daley. Wiadomo już oficjalnie, że premiera filmu "Mayday" w ofercie Apple TV odbędzie się 4 września.
Inni Polacy w produkcjach Apple TV
Warto zauważyć, że angaż do globalnego tytułu tej platformy nie jest pierwszym takim przypadkiem dla polskiego aktora. Wcześniej widzowie mogli podziwiać Piotra Adamczyka w cenionym serialu science fiction zatytułowanym "For All Mankind". Występujący często w polskich komediach romantycznych artysta, zagrał tam ważną postać rosyjskiego oficjela Siergieja Nikulowa. Jego bohater ściśle współpracował z Margo Madison, szefową amerykańskiego Johnson Space Center.
To była jedna z najlepszych współprac, z jakimi mieliśmy do czynienia. Jeśli chodzi o tę rolę w szczególności, to nie planowaliśmy, aby była aż tak duża, jak się w praktyce okazało i to zasługa Piotra [Adamczyka]. Współpraca z nim była przyjemnością. Jest niezwykle utalentowaną, miłą, wspaniałą osobą - powiedział Ben Nedivi, jeden z showrunnerów "For All Mankind", w wywiadzie dla Spider's Webu.
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