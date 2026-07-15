Bad Bunny zaprosił na scenę influencerkę w 9. MIESIĄCU CIĄŻY. To była przyjaciółka Mariny

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-15 11:21

Polska influencerka spełniła swoje wielkie marzenie podczas warszawskiego koncertu Bad Bunny'ego. Znana z aktywności w sieci przyszła mama w dziewiątym miesiącu ciąży przykuła uwagę latynoskiej gwiazdy i trafiła prosto na scenę. Artysta nie krył zachwytu nad kreatywnym napisem, który kobieta zaprezentowała na swoim brzuchu.

Występ portorykańskiego gwiazdora na PGE Narodowym to bezsprzecznie jedno z najgorętszych muzycznych wydarzeń ostatnich miesięcy. Twórca, który czterokrotnie triumfował jako najczęściej odtwarzany artysta na świecie, zadebiutował przed polską publicznością z dwugodzinnym widowiskiem. Na trybunach i płycie stadionu bawiły się dziesiątki tysięcy osób z różnych krajów, a wśrod nich można było wypatrzeć znane twarze polskiego show-biznesu, takie jak Anna Lewandowska czy Maffashion. Największe powody do radości miała jednak spodziewająca się dziecka influencerka Rozalia.

Rozalia spełnia marzenie i dołącza do Bad Bunny'ego

Dla popularnej polskiej twórczyni internetowej kontakt z latynoskim wokalistą był od dłuższego czasu ogromnym marzeniem. Na jej instagramowym koncie pojawiały się wcześniej liczne materiały dedykowane gwiazdorowi, w których pół żartem, pół serio domagała się zaproszenia do tzw. La Casity podczas jego show. Determinacja przyniosła efekty, ponieważ muzyk bez trudu wyłowił ciężarną kobietę z gęstego tłumu. Rozalia zadbała o odpowiednią oprawę wizualną, trzymając w rękach transparent i eksponując ciążowy brzuch z wymalowanym hasłem „every Casita needs Mamacita”.

Polska influencerka i przyjaciółka Mariny zachwyciła Bad Bunny'ego

Kobieta ukrywająca się pod pseudonimem w sieci to Rozalia Roszyk, która ma na swoim koncie spore sukcesy w branży modelingowej. Prawie dekadę temu dotarła do finałowej dziesiątki konkursu Miss Polski Nastolatek, a niedługo później została wybrana najpiękniejszą mieszkanką Dolnego Śląska. Może pochwalić się również zdjęciami na łamach magazynu „Playboy” oraz pracą w roli prezenterki pogody w Telewizji Polskiej. W przeszłości należała do bliskiego grona znajomych Mariny Łuczenko-Szczęsnej.

Obecnie życiowym priorytetem modelki jest macierzyństwo. Pięć lat temu powitała na świecie syna, któremu nadano imię Aleks, a teraz z mężem Maciejem przygotowują się na narodziny córki. Jeszcze przed przyjściem na świat dziewczynka „wystąpiła” u boku wielkiej międzynarodowej gwiazdy. W mediach społecznościowych krąży nagranie udostępnione przez samą zainteresowaną, na którym wyraźnie widać, że portorykański piosenkarz bardzo entuzjastycznie zareagował na pomysłowość ciężarnej Polki.

Wywiad Roksana Wegiel
Bad Bunny na scenie. Na miniaturkach obok ciężarna Rozalia Roszyk na koncercie. O tym spotkaniu przeczytasz w SE.
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Bad Bunny