Bad Bunny zaprosił na scenę influencerkę w 9. MIESIĄCU CIĄŻY. To była przyjaciółka Mariny

Występ portorykańskiego gwiazdora na PGE Narodowym to bezsprzecznie jedno z najgorętszych muzycznych wydarzeń ostatnich miesięcy. Twórca, który czterokrotnie triumfował jako najczęściej odtwarzany artysta na świecie, zadebiutował przed polską publicznością z dwugodzinnym widowiskiem. Na trybunach i płycie stadionu bawiły się dziesiątki tysięcy osób z różnych krajów, a wśrod nich można było wypatrzeć znane twarze polskiego show-biznesu, takie jak Anna Lewandowska czy Maffashion. Największe powody do radości miała jednak spodziewająca się dziecka influencerka Rozalia.

Rozalia spełnia marzenie i dołącza do Bad Bunny'ego

Dla popularnej polskiej twórczyni internetowej kontakt z latynoskim wokalistą był od dłuższego czasu ogromnym marzeniem. Na jej instagramowym koncie pojawiały się wcześniej liczne materiały dedykowane gwiazdorowi, w których pół żartem, pół serio domagała się zaproszenia do tzw. La Casity podczas jego show. Determinacja przyniosła efekty, ponieważ muzyk bez trudu wyłowił ciężarną kobietę z gęstego tłumu. Rozalia zadbała o odpowiednią oprawę wizualną, trzymając w rękach transparent i eksponując ciążowy brzuch z wymalowanym hasłem „every Casita needs Mamacita”.

Polska influencerka i przyjaciółka Mariny zachwyciła Bad Bunny'ego

Kobieta ukrywająca się pod pseudonimem w sieci to Rozalia Roszyk, która ma na swoim koncie spore sukcesy w branży modelingowej. Prawie dekadę temu dotarła do finałowej dziesiątki konkursu Miss Polski Nastolatek, a niedługo później została wybrana najpiękniejszą mieszkanką Dolnego Śląska. Może pochwalić się również zdjęciami na łamach magazynu „Playboy” oraz pracą w roli prezenterki pogody w Telewizji Polskiej. W przeszłości należała do bliskiego grona znajomych Mariny Łuczenko-Szczęsnej.

Obecnie życiowym priorytetem modelki jest macierzyństwo. Pięć lat temu powitała na świecie syna, któremu nadano imię Aleks, a teraz z mężem Maciejem przygotowują się na narodziny córki. Jeszcze przed przyjściem na świat dziewczynka „wystąpiła” u boku wielkiej międzynarodowej gwiazdy. W mediach społecznościowych krąży nagranie udostępnione przez samą zainteresowaną, na którym wyraźnie widać, że portorykański piosenkarz bardzo entuzjastycznie zareagował na pomysłowość ciężarnej Polki.

Wywiad Roksana Wegiel