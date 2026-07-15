Maryla Rodowicz kusi w króciutkich szortach. Wokalistka zaszalała ze stylizacją

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Marta Kowalska
2026-07-15 11:03

Maryla Rodowicz po raz kolejny udowodniła, że nie brakuje jej odwagi. Podczas X Święta Gminy Bochnia artystka pojawiła się przed publicznością w wyjątkowo wyrazistej stylizacji - bardzo krótkich jeansowych szortach, efektownym gorsecie i bandamce przewiązanej na głowie. Jednak nie tylko strój przyciągnął uwagę. Wokalistka dała energetyczny występ, podczas którego wykonała między innymi hit "Conga".

Maryla Rodowicz lubi prowokować

Nie jest tajemnicą, że Maryla Rodowicz nigdy nie traktowała mody wyłącznie jako dodatku do występu. Jej sceniczne kreacje od dekad są jednym z elementów show, a artystka chętnie sięga po odważne fasony, mocne kolory i rozwiązania, które przyciągają wzrok.

Wokalistka wielokrotnie podkreślała, że prowokacja i zabawa wizerunkiem są częścią jej artystycznej osobowości. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że nie boi się ryzyka przy wyborze scenicznych stylizacji.

Zawsze proszę krawca czy stylistę o trochę prowokacji. Odpowiada mi wtedy: "Nie, będzie ci widać majtki". A ja: "I o to chodzi!"

- mówiła nam Maryla Rodowicz.

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Kuse szorty i bandamka na włosach. Artystka postawiła na młodzieżowy look

Podczas koncertu w Bochni wokalistka ponownie sięgnęła po stylizację, która idealnie pasuje do jej scenicznego charakteru. Krótkie jeansowe szorty zestawiła z wyrazistym gorsetem oraz bandamką na głowie.

To połączenie było jednocześnie swobodne, kolorowe i pełne energii. Maryla po raz kolejny pokazała, że nie zamierza rezygnować z odważnych modowych wyborów tylko dlatego, że od lat znajduje się na scenie. Artystka udowadnia, że wiek nie musi oznaczać rezygnacji z eksperymentów i własnego stylu. Jej koncertowe stroje są częścią widowiska, które tworzy dla publiczności.

Maryla Rodowicz od lat zachwyca publiczność

Podczas występu Maryla Rodowicz zaprezentowała między innymi polskojęzyczną wersję przeboju "Conga", znanego z wykonania Glorii Estefan. Dynamiczny utwór wymagał od niej nie tylko odpowiednich umiejętności wokalnych, ale także dużej dawki energii. I choć komentarze po tym wykonaniu nie były pozytywne i część widzów przyznała, że nie rozumiała wypowiadanych przez Marylę słów, to gwiazda starała się ze wszystkich sił zadowolić swoich fanów. Maryla na scenie śpiewała, tańczyła i zachęcała publiczność do wspólnej zabawy.

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"Na tym polega show-biznes"

Dla Maryli Rodowicz sceniczny wizerunek od zawsze był ważną częścią kariery. Artystka nie ukrywa, że lubi zwracać na siebie uwagę i traktuje modę jako element przedstawienia.

Na tym polega show-biznes, prawda?

- podkreślała w rozmowie z "Super Expressem".

I rzeczywiście - niezależnie od tego, czy pojawia się w spektakularnej sukni, kolorowej kreacji czy odważnych szortach, Maryla Rodowicz niezmiennie potrafi sprawić, że o jej występach jest głośno. Po ponad pięciu dekadach kariery nadal pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Maryla Rodowicz w szortach śpiewa na scenie. Na miniaturze zbliżenie na nogi piosenkarki. O koncercie czytaj na SE.
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Maryla Rodowicz