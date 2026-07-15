Tak wyglądała relacja Mandaryny i Wiśniewskiego. Szok, co powiedziała nam gwiazda

Tak Mandaryna mówiła o Wiśniewskim. W "Super Expessie" wszystko zdradziła

Historia miłości Mandaryny i Michała Wiśniewskiego przez lata elektryzowała całą Polskę. Byli jedną z najgłośniejszych par rodzimego show-biznesu, ich ślub śledziły miliony widzów, a rozstanie odbiło się szerokim echem w mediach. Choć po rozwodzie każde z nich ułożyło sobie życie na nowo, z czasem emocje opadły, a między byłymi małżonkami pojawiło się porozumienie.

Zobacz też: Tajner skomentowała powrót Wiśniewskiego do Mandaryny. "Trzymam za nich kciuki"

Tak wyglądała relacja Mandaryny i Wiśniewskiego. Szok, co nam powiedziała

Już w ubiegłym roku Mandaryna dała do zrozumienia, że ich relacja wygląda zupełnie inaczej niż przed laty. W rozmowie z "Super Expressem" otwarcie opowiedziała o tym, jak dziś układają się jej kontakty z liderem Ich Troje. Wówczas niewiele osób przypuszczało, że jej słowa okażą się tak prorocze.

Zapytana przez "Super Express", czy ona i Michał Wiśniewski mają dziś dobre relacje, Mandaryna nie pozostawiła żadnych wątpliwości. Podkreśliła, że między nimi panuje zgoda, a każdy z nich ułożył sobie życie w taki sposób, by najważniejsze było dobro rodziny.

Jesteśmy jak najbardziej ok. Jesteśmy fajni, no to też mamy fajną relację, mamy fajnych partnerów, którzy w tym wszystkim jakoś funkcjonują (...) Mam dorosłe dzieci, które są bardzo mądre, które to wszystko umieją pięknie spajać, więc jest super! - mówiła Mandaryna w 2025 roku "Super Expressowi".

Zobacz też: Syn Wiśniewskiego i Mandaryny reaguje na powrót rodziców. "Był to dla nas szok"

Mandaryna podkreślała również rolę swoich dzieci - Xaviera i Fabienne. To właśnie oni, jak przyznała, pomagają całej rodzinie zachować dobre relacje i sprawiają, że wszyscy potrafią funkcjonować mimo zmian, jakie zaszły w ich życiu.

Dziś wypowiedź Mandaryny sprzed roku zyskuje nowy wymiar. W ostatnich tygodniach Michał Wiśniewski potwierdził bowiem, że po ponad dwóch dekadach ponownie związał się z byłą żoną. Informacja wywołała prawdziwą burzę w mediach i zaskoczyła fanów, którzy nie spodziewali się takiego zwrotu akcji.

Co sądzicie o tych doniesieniach?

Zobacz też: Medialny związek i burzliwy rozwód! To dlatego zakończyło się małżeństwo Mandaryny i Wiśniewskiego

Zobacz naszą galerię: Tak wyglądała relacja Mandaryny i Wiśniewskiego. Szok, co nam powiedziała

36

Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? tak nie jest mi obojętny