Jacob Elordi w nowym filmie Ridleya Scotta. Walczy o przetrwanie w mrocznym świecie

Część krytyków uważa, że kariera Ridleya Scotta powoli dobiega końca, jednak twórca takich klasyków jak "Gladiator", "Łowca androidów" czy "Obcy - ósmy pasażer Nostromo" może szybko zadać kłam tej tezie. W sierpniu zadebiutuje jego najnowszy projekt, czyli postapokaliptyczny thriller "Gwiazdozbiór psa", bazujący na popularnej książce Petera Hellera. Główną rolę w produkcji zagra Jacob Elordi, znany z takich hitów jak "Euforia", "Frankenstein" oraz "Saltburn".

Fabuła "Gwiazdozbioru psa". Nowy projekt Ridleya Scotta

"Gwiazdozbiór psa" zaprezentuje się jako trzymający w napięciu dreszczowiec, którego akcja rozgrywa się w zrujnowanym świecie. Głównym celem bohaterów jest walka o życie, a zachowanie resztek człowieczeństwa to trudny wybór. Oś fabuły skupia się na Higu, młodym pilocie, który we współpracy z byłym wojskowym Bangleyem stworzył bezpieczny azyl, z dala od okrutnej rzeczywistości. Ich spokojne życie przerywa jednak tajemniczy sygnał z radia. To zaskakujące wydarzenie skłania Higa do wyruszenia w ryzykowną podróż, aby odnaleźć iskrę nadziei i dobra, w które wciąż wierzy.

Gwiazdorska obsada w nowym filmie Ridleya Scotta. Kiedy premiera?

Na ekranie obok Jacoba Elordiego wystąpią uznane gwiazdy, takie jak Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong oraz Allison Janney. Za scenariusz odpowiada Mark L. Smith. Produkcją zajęli się natomiast Ridley Scott, Michael Pruss, Mark L. Smith i Cliff Roberts. Premiera "Gwiazdozbioru psa" zaplanowana jest na 28 sierpnia.

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Oficjalny zwiastun filmu "Gwiazdozbiór psa" w reżyserii Ridleya Scotta

Wraz z ogłoszeniem szczegółów fabuły i daty premiery do sieci trafił również zwiastun promujący nadchodzący thriller Ridleya Scotta.