Tyle płacą za dzień zdjęciowy na planie "Rancza". Ta stawka może zaskoczyć

"Ranczo" wraca na ekrany. Co wiemy o spin-offie?

Kultowy serial komediowo-obyczajowy "Ranczo", który przez lata bawił Polaków trafnym ukazywaniem naszych narodowych cech na przykładzie mieszkańców fikcyjnych Wilkowyj, doczeka się nowej odsłony. Oryginalna produkcja TVP, opierająca się na perypetiach Amerykanki Lucy oraz nieustannym konflikcie bliźniaków wójta i proboszcza stała się prawdziwym telewizyjnym fenomenem. Nadchodzący spin-off ma tchnąć nowe życie w to uniwersum, a jego fabuła zostanie oparta na scenariuszu, który przed śmiercią przygotował Andrzej Grembowicz. Choć w nowej wersji widzowie ponownie spotkają dobrze znanych bohaterów, w obsadzie zabraknie kluczowych postaci, w tym zmarłego Pawła Królikowskiego. Mimo tych zmian twórcy zamierzają wiernie odtworzyć klimat pierwowzoru, oferując widzom dawkę lokalnych intryg, wątków politycznych oraz powrót kultowej ławeczki przed sklepem Więcławskiej.

Daniel Olbrychski traktowany po królewsku na planie "Rancza"

Tyle możesz zarobić na planie "Rancza". Takich osób poszukuje produkcja

Trwają nagrania do ostatniego "sezonu"/spin-offa "Rancza". Jeruzal znowu zamienił się w Wilkowyje, a aktorzy wrócili na plan. Jak to bywa przy tego typu produkcjach - potrzebni są nie tylko aktorzy, ale i statyści. Trwa "casting" na wybrane osoby, obecnie na:

20 osób w roli dziennikarzy.

80 osób w strojach oficjalnych jak garnitury.

Reżyser sam wybierze, do kogo się odezwie, dlatego prosi o wysłanie informacji na mail [email protected]. Co podać w mailu?

imię i nazwisko

numer telefonu

staż ranczerski 😉

adres e-mail

aktualne zdjęcie

Jak udało nam się dowiedzieć, zdjęcia są kręcone zarówno w Warszawie i Jeruzalu, więc produkcja w przypadku angażu ma wszystko doprezyzowac. Jeżeli poza terenem stolicy, są w stanie zapewnić dojazd.

A kwota? Na planie "Rancza" możesz zarobić około 110 zł za dzień zdjęciowy. Internauci są podzieleni kwotą od produkcji. Część uważa, że za takie doświadczenie stawka nie musi być wygórowana, bo wazniejszy jest udział w nagraniach. Sporo osób jednak zwraca uwagę, iż wychodzi około 10 zł za godzinę pracy.

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Ile zarobi statysta w serialu? Takie są stawki na rynku

Jak wyglądają stawki w innych produkcjach? Ogólny przedział to 90 a 300 zł. Wszystko zależy od wielkości roli czy wypowiedzianych kwestii. W przypadku zwyłego statystowania, np. byciem człowiekiem w kawiarni czy uczestnikiem marszu, kwota waha się od 90 do 150 zł za dzień na planie. W przypadku ról już mówionych od 110 do nawet 300 zł. W przypadku dłuższej współpracy "Ukryta Prawda" potrafiła nawet oferować kwotę 5000 zł na umowie o dzieło. "Pamiętniki z wakacji" płaciły 3000 zł brutto za wyjazd, ale oczywiście plus darmowe zakwaterowanie, przeloty i wyżywienie.