Odmieniona Paulina Smaszcz chwali się płaskim brzuchem! Trudno uwierzyć, ile naprawdę ma lat

Paulina Smaszcz przeszła niezwykłą zmianę. To metamorfoza roku?!

Paulina Smaszcz (53 l.) już od wielu lat obecna jest w polskim show-biznesie, ale naprawdę głośno zrobiło się o niej za sprawą związku... Katarzyny Cichopek (43 l.) i Macieja Kurzajewskiego (53 l.). Chociaż "kobieta petarda" i prezenter rozstali się kilka lat wcześniej, to Paulina miała wiele do powiedzenia na temat zakochanych. Jej wypowiedzi doprowadziły ją nawet przed oblicze sądu.

Obecnie skupia się na sobie, rozwoju swojej działalności oraz nowym związku z tajemniczym partnerem. Paulina Smaszcz wyciągnęła lekcje z przeszłości i życie prywatne trzyma teraz dla siebie. O swoim nowym ukochanym mówi niewiele. Pokazała tylko kilka zdjęć, na których starannie zakrywała twarz mężczyzny.

Chętnie chwali się za to swoją metamorfozą! Kilka tygodni temu socjolożka pokazała rezultatem małej-wielkiej zmiany. Chociaż zdecydowała się jedynie na przedłużenie włosów, to efekt końcowy był piorunujący. Dziś Paulina Smaszcz zachwyca długimi blond puklami. Włosy się wydłużyły, a lata z metryki uciekły!

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Paulina Smaszcz dba o formę. Odsłoniła płaski brzuch

Fani "kobiety petardy" zgodnie uznali, że odmłodniała o co najmniej dwadzieścia lat. Patrząc na nowe wpisy trudno uwierzyć, że w lutym obchodziła swoje 53. urodziny!

Paulina dba również o kondycję fizyczną. W najnowszych instagramowych wpisach zareklamowała swoją Akademię Kobiet Petard. Zrobiła to prosto z siłowni. Co więcej, Smaszcz nie tylko prowadzi własne warsztaty, ale również sama gości podczas różnych wydarzeń. Za niedługo pojawi się na obozie BODY ART Alisy Floryńskiej.

Paulina poprowadzi szczere, kobiece rozmowy, pełne inspiracji, autentyczności i wsparcia. To będzie wyjątkowa przestrzeń do wymiany doświadczeń, refleksji i rozmów, które zostają z nami na długo - przekazała na Instagramie trenerka personalna.

Sama "kobieta petarda" jest już gotowa nie tylko do występu, ale również i na trening. Na nagraniu ubrana jest w strój sportowy - czerwony stanik oraz spodenki w tym samym kolorze. Uwagę zwraca jej wyćwiczona figura oraz płaski brzuch. Takiej formy można jej pozazdrościć!

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