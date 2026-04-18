Julia Szeremeta zaskoczyła odważnymi zdjęciami w bikini! Bokserka pod brazylijskim wodospadem

Polska wicemistrzyni olimpijska, Julia Szeremeta, zachwyca formą nie tylko na ringu, ale i poza nim.

Sportsmenka podzieliła się gorącymi zdjęciami z Brazylii, pozując w bikini pod wodospadem.

Odkryj, jak Julia łączy sportowy tryb życia z egzotycznym relaksem i co oznacza dla niej "totalny reset"!

Julia Szeremeta podbiła serca kibiców kapitalnym występem w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, na których zachwyciła walecznością i stylem walki. Zatrzymała ją dopiero w rozgrywanym na kortach Rolanda Garrosa finale kontrowersyjna rywalka z Tajwanu, ale srebrny medal i tak był ogromnym sukcesem. Rok później polska bbokserka poszła za ciosem i wywalczyła srebrny medal w Pucharze Świata w Brazylii. Julia Szeremeta ma dopiero 22 lata, więc możemy się spodziewać, że dostarczy kibicom jeszcze wiele pięknych wzruszeń.

Obecnie Julia Szeremeta spędza czas w Brazylii a konkretnie w okolicach Foz do Iguaçu czyli na południu tego kraju. Na granicy argentyńsko-brazylijskiej są tam przepiękne wodospady. Bokserka pluskała się w nich, a z kibicami podzieliła się klimatycznymi zdjęciami na Instagramie.

"Szum wodospadów, zapach dżungli i totalny reset" - napisała.

