17-letnia Miriam z Częstochowy nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań

Jacek Chlewicki
2026-04-18 11:35

17-letnia Miriam z Częstochowy zaginęła krótko po tym, jak opuściła budynek swojej szkoły i ślad po niej zaginął. Funkcjonariusze zorganizowali zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Niestety, finał akcji ratunkowej okazał się tragiczny – odnaleziono ciało dziewczyny.

Autor: Gluma Przemysław / Super Express/Śląska Policja

Zaginięcie 17-letniej Miriam z Częstochowy. Policja szukała dziewczyny po wyjściu ze szkoły

Dramat rozpoczął się 16 kwietnia 2026 roku. Właśnie wtedy 17-letnia Miriam wyszła ze szkoły, ale nigdy nie dotarła do swojego domu na terenie Częstochowy. Nastolatka od tamtej pory nie odezwała się do swoich bliskich. Mundurowi błyskawicznie przystąpili do zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań zaginionej. Śledczy weryfikowali każdą informację i sprawdzali wszelkie możliwe poszlaki, zaznaczając przy tym, że życie i zdrowie nastolatki może być w niebezpieczeństwie.

Tragiczny finał poszukiwań 17-latki z Częstochowy. Znaleziono ciało Miriam

Funkcjonariusze zwracali się z prośbą o wsparcie do każdego, kto mógł mieć kontakt z 17-latką lub dysponował wiedzą na temat miejsca jej pobytu. Niestety, poszukiwania Miriam W. zakończyły się najgorszym możliwym scenariuszem.

- Niestety dziewczyna nie żyje. Policjanci pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali szczegóły i okoliczności tego zdarzenia -

poinformował rzecznik prasowy policji.

CZĘSTOCHOWA
POLICJA CZĘSTOCHOWA