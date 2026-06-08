Promocje Biedronki wyrywają z kapci. Najmodniejsza spódnica sezonu za 25 zł. W tym modelu każda sylwetka wygląda obłędnie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-08 5:09

Nowa gazetka promocyjna Biedronki zaskakuje wyjątkowe ofertą letniej odzieży dla kobiet. Popularny dyskont oferuje modne szorty, spódnice oraz koszulki, które sprawdzą się podczas letnich spacerów, imprez i na co dzień. Jak na Biedronkę przystała ceny są atrakcyjne i zachęcające. Hitem promocji Biedronki może okazać się plisowana spódnica za mniej niż 25 zł. To będzie modne latem 2026.

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Autor: D. Witt Wejście do sklepu Biedronka z widocznym neonem i logo sieci. Kobieta w czapce i czarnych legginsach wchodzi do sklepu przez automatyczne drzwi, obok niej plakaty informujące o wydłużonych godzinach otwarcia. Temat dłuższych godzin otwarcia sklepów Biedronka znajdziesz na Super Biznes.
  • Plisowana spódnica to ponadczasowy element garderoby, który powraca do łask jako idealny wybór na lato, łącząc elegancję z uniwersalnością.
  • Ceniony od starożytności krój doskonale maskuje niedoskonałości i pozwala na tworzenie zarówno sportowych, jak i wyrafinowanych stylizacji.
  • Odkryj, gdzie możesz zdobyć ten modowy hit za mniej niż 25 zł i przygotuj się na sezon w wielkim stylu!

To najmodniejsza spódnica w historii. Warto mieć ją w swojej szafie

Lato w modzie to przede wszystkim zwiewne, jakościowe tkaniny i kolory. O tej porze roku kobiety chętniej wybierają spódnice i sukienki. Gdy nie trzeba pamiętać o grubych płaszczach i ciepłych kurtkach łatwiej się bawić modą i wybierać ciekawsze stylizacje. Plisowana spódnica o długości za kolano to jeden z elementów szafy kapsułowej. Oznacza to nic innego jak bardzo podstawowy element garderoby, który można dowolnie stylizować i pasuje na wiele okazji.

Plisowane spódnice to zdecydowanie ponadczasowy must have w Twojej szafie. Ten rodzaj układania materiału znano już w starożytnym Egipcie i był zarezerwowany dla najbogatszych. Swój wielki rozkwit plisowane spódnice przeżywały od lat 20-tych do końca lat 50-tych. Obecnie znów wracają na salony. Nic w tym dziwnego bowiem plisy nie tylko prezentują się elegancko i kobieco, ale także maskują różnego rodzaju niedoskonałości. Plisowane spódnice można nosić na sportowo to T-shirtu i trampek, lub bardziej elegancko, z koszula o szpilkami.

Wielkie promocje w nowej gazetce promocyjnej Biedronki. Bestsellerowa spódnica za mniej niż 25 zł

W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki znajdziesz przepiękną spódnicę plisowaną o długości za kolano. Dostępna jest ona w różnych wersjach kolorystycznych i rozmiarach, dzięki czemu każda kobieta znajdzie swój idealny wzór. Spódnica w promocji Biedronki kosztuje zaledwie 24,99 zł. To wyjątkowa okazja, aby uzupełnić swoją szafę o modny ciuch. Ten model idealnie sprawdzi się podczas wakacyjnych wojaży. Możesz ją dowolnie stylizować i zawsze wyglądać rewelacyjnie. Modna spódnica na lato 2026 w promocji Biedronki. 

Biedronka

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Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
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