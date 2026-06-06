Ten kolor opanuje jesień 2026. Projektanci mówią jednym głosem

Jesień 2026 będzie zdominowana przez jeden szczególny kolor, który już dziś mocno elektryzuje branżę modową i wyznacza świeże ścieżki w estetyce.

Ten kluczowy odcień to odwrót od dotychczasowych, jasnych i stonowanych palet barw. Do mody wkracza głębszy, bardzo wyrazisty nastrój, który jest inspirowany naturą i dążeniem do stabilizacji.

Zaletą tej barwy jest jej wszechstronność, co widać zarówno w projektach luksusowych domów mody, jak i w ofercie znanych sieciówek. Z łatwością można ją łączyć z innymi kolorami i wykorzystywać w wielu elementach odzieży oraz akcesoriach.

Zdaniem ekspertów to kolor ponadczasowy, który doskonale pasuje do każdego typu urody i wpisuje się w nurt "quiet luxury". To sprawia, że jego popularność potrwa znacznie dłużej niż tylko jeden sezon.

Na pokazach mody coraz częściej królują stylizacje, których celem jest dodanie pewności siebie i elegancji. Zauważalny jest silny zwrot ku barwom czerpiącym z natury, ziemi i spokoju. Taka zmiana wynika ze znużenia przesadną liczbą trendów i z chęci postawienia na ponadczasowe rozwiązania, które będą nam towarzyszyć przez dłuższy czas.

Ten kolor to absolutny hit na jesień 2026!

Co intrygujące, wspomniany odcień pojawia się nie tylko na wybiegach ekskluzywnych marek, ale także w planach popularnych sieci sklepów z odzieżą. Projektanci stawiają na jego obecność na płaszczach, garniturach, dzianinach, a także na akcesoriach, takich jak torebki, paski czy botki. Styliści zauważają, że ta barwa perfekcyjnie łączy się z czernią, a także z odcieniami kremowymi, karmelowymi oraz złamaną bielą.

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Głęboki czekoladowy brąz zdominuje jesień 2026

Mowa o głębokim, czekoladowym brązie, który ma szansę zostać absolutnym numerem jeden jesienią 2026 roku. Ten kolor jest pełen elegancji, emanuje ciepłem, a przy tym zachowuje niezwykłą uniwersalność. Brąz powraca w odświeżonej formie, znacznie bardziej luksusowej, nasyconej i nowoczesnej w porównaniu do barwy znanej nam sprzed lat. Specjaliści od wizerunku podkreślają, że ten konkretny odcień wspaniale pasuje do każdej karnacji i nadaje ubiorowi klasę bez ryzyka przerysowania. Sprawdzi się wyśmienicie zarówno w stylizacjach biurowych, jak i w tych na co dzień.

Dodatkowo, brąz idealnie komponuje się ze stylem "quiet luxury", który wciąż będzie cieszył się ogromną popularnością w 2026 roku. Jeśli zamierzasz uzupełnić swoją garderobę na kolejną jesień, warto o nim pamiętać. Ten odcień to coś więcej niż tylko krótkotrwały kaprys mody i z pewnością utrzyma się w trendach. Zdaniem projektantów, to właśnie głęboki brąz będzie rządził na wybiegach, wystawach sklepowych i ulicach w sezonie jesiennym w 2026 roku.