i Autor: SHUTTERSTOCK

Antymoda

Zakazany model spódnic dla kobiet po 50-tce. Masakrycznie skraca nogi i dodaje kilogramów na brzuchu. Eleganckie kobiety nie noszą takich spódnic

kaja 9:18

Spódnica to genialny element garderoby dla każdej kobiety. Nie każdy model jednak pasuje każdemu. Kobiety dojrzałe powinny zrezygnować z jednego modelu spódnic. Nie wygląda on na nich dobrze i makabrycznie zaburza proporcje sylwetki. Ta spódnica nie dodaje elegancji i sprawia, że wygląda się w niej tandetnie. To najgorszy model spódnicy dla kobiet po 50-tce.