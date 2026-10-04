Nie żyje znany twórca internetowy Myślozbir. O śmierci poinformował przyjaciel

Tragiczna informacja o niespodziewanym zgonie influencera i publicysty obiegła media 4 października 2026 roku. Ten twórca internetowy zyskał popularność komentując kwestie światopoglądowe i polityczne, a jego wpisy śledziły rzesze internautów.

Zobacz też: Nie żyje siostra Anastazja Pustelnik. Jej książki kucharskie znali wszyscy! "Modliła się przy zagniataniu ciasta"

Nie żyje Myślozbir. Influencer Waldemar Krysiak miał 36 lat

Smutne doniesienia zostały potwierdzone przez Romana Warszawskiego, innego twórcę internetowego i bliskiego przyjaciela zmarłego. Za pośrednictwem serwisu X przekazał on, że Waldemar Krysiak odszedł w nocy, a przyczyną śmierci był zawał serca. Jego ostatnie publikacje w sieci pojawiły się jeszcze dzień przed tym nagłym zgonem. Myślozbir miał 36 lat. Szczegóły dotyczące daty i miejsca pochówku popularnego blogera mają zostać ogłoszone w późniejszym terminie.

- Z ogromnym bólem informuję, że dziś w nocy zmarł mój najbliższy przyjaciel Waldemar Krysiak – Myślozbir. Waldek był dla tysięcy osób głosem, który znali z internetu. Dla mnie był przede wszystkim jednym z najbliższych ludzi w moim życiu i w tej chwili bardzo trudno mi znaleźć słowa. Proszę, podajcie tę wiadomość dalej, żeby dotarła do osób, które Waldka znały, czytały, oglądały i które były z nim związane przez te wszystkie lata - czytamy.

Z ogromnym bólem informuję, że dziś w nocy zmarł mój najbliższy przyjaciel Waldemar Krysiak - Myślozbir (@myslozbir).Waldek był dla tysięcy osób głosem, który znali z internetu. Dla mnie był przede wszystkim jednym z najbliższych ludzi w moim życiu i w tej chwili bardzo trudno… pic.twitter.com/OAJbu7BLLV— Roman Warszawski (@Warszawski_R) October 4, 2026

"Gej przeciwko światu". Z jakiej działalności zasłynął Waldemar Krysiak?

Zmarły twórca prowadził rozpoznawalny w sieci blog "Gej przeciwko światu", gdzie jako osoba homoseksualna nierzadko dystansował się do działań i postulatów aktywistów z tej społeczności, w szczególności tych na rzecz osób transpłciowych. Ostatnio Myślozbir wypowiadał się też krytycznie o środowiskach skrajnie prawicowych powiązanych z Grzegorzem Braunem. Oprócz aktywności na platformach społecznościowych i YouTube, gdzie prowadził kanał "Myślozbrodnia", publikował teksty w prasie i był zapraszany do stacji telewizyjnych oraz radiowych. Pisał m.in. dla "Tygodnika Solidarność", a dawniej zajmował się również fotografią.

Zobacz też: Nie żyje Stanisław Pąk. Znany aktor serialowy zmagał się z nowotworem

Sonda Przechodziłeś/-aś kiedyś żałobę po starcie bliskiej osoby? Tak Nie