Ona jest aktorką, on sportowcem. Córka nie poszła w ich ślady i wyjechała z Polski. "Hollywood"

Izabella Scorupco i Mariusz Czerkawski przez wiele lat byli jedną z najgorętszych par polskiego show‑biznesu. Choć ich małżeństwo zakończyło się w drugiej połowie lat 90., wspominany jest przede wszystkim ich wspólny "dorobek" rodzinny: córka Julia, która dziś prowadzi własne życie z dala od blasku fleszy rodziców. Kim jest i czym zajmuje się 27‑latka? Julia Scorupco przyszła na świat w 1997 roku jako córka Izabelli Scorupco, polsko‑szwedzkiej aktorki znanej m.in. z roli dziewczyny Bonda w filmie GoldenEye, oraz Mariusza Czerkawskiego, który w tamtych latach błyszczał na światowych lodowiskach jako hokeista. Ich związek, przypieczętowany ślubem w 1996 roku, trwał kilka lat, ale wydanie na świat córki zostało szeroko odnotowane w mediach już wtedy. Po rozstaniu rodzice pozostali w dobrych relacjach i często wspierali się w wychowaniu Julii. Już jako niemowlę dziewczynka bywała z mamą na planach filmowych. Scorupco wspominała kiedyś, że zabierała ją na zdjęcia do "Ogniem i mieczem", choć warunki nie zawsze były komfortowe.

Mimo że Julia pochodzi z bardzo medialnej i znanej pary, nie poszła w ślady ani mamy, ani taty. Nie zdecydowała się na karierę aktorską czy sportową, choć w szkole średniej trenowała koszykówkę z powodzeniem. Ostatecznie porzuciła tę ścieżkę. Wyjechała z Polski razem mamą i podjęła naukę w Stanach Zjednoczonych. Kariera w USA zaczęła się później rozkręcać. Szczegóły poniżej.

Julia Scorupco z wizytą w Białym Domu. Rozpoczęła działalność w show-biznesie, ale zupełnie za kulisami

Po ukończeniu szkoły w Stanach Zjednoczonych, Julia Scorupco wybrała studia na prestiżowym Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie kształciła się w zakresie medioznawstwa i socjologii. To kierunek, który otworzył jej drogę do pracy za kulisami branży medialnej, nie jako aktorka, lecz osoba wspierająca komunikację i public relations. Dziś mieszka w Los Angeles, podobnie jak jej mama, i tam rozwija swoją karierę zawodową: związana jest z branżą PR i współpracuje z agencjami promującymi największe gwiazdy filmowe i muzyczne. Jej praca obejmuje między innymi promocję filmów i koncertów, co według jej ojca, Mariusza Czerkawskiego, czyni ją częścią "trochę hollywoodzkiego świata".

- Branża taka można powiedzieć trochę hollywoodzka - mówił Mariusz Czerkawski w podcaście Onetu "Co powie tata?" w listopadzie 2024 roku. - Promowanie filmów, koncertów. Tak, jak powiedziałem, teraz jest w Brazylii i promują następny jakiś poważny hit filmowy. (...) Ciężko pracuje, jest ambitna - dodawał dumny ojciec.

Julia jest obecna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się fragmentami swojego życia: od podróży, przez zdjęcia z mamą, aż po momenty z ukochanym partnerem. W czerwcu 2025 roku 27‑latka ogłosiła też zaręczyny, publikując w sieci romantyczne zdjęcie i podpis: "Dziewięć lat później i jakoś wciąż kocham cię bardziej każdego dnia". Jej profil na Instagramie śledzi ponad 30 tysięcy użytkowników, którzy chętnie komentują kadry z jej codzienności. Więcej poniżej.

Julia Scorupco, ale nie Czerkawska? "Nazwisko mamy jest bardziej rozpoznawalne"

W mediach pojawiały się również informacje o tym, że Julia nie używa nazwiska ojca w życiu zawodowym, wybierając bardziej rozpoznawalne w Hollywood nazwisko mamy: Scorupco. Nie jest to jednak oznaką konfliktu z Czerkawskim, lecz wynika raczej z praktycznych względów związanych z branżą i tożsamością w środowisku międzynarodowym. Rodzice mają z córką dobry kontakt. Mariusz Czerkawski wspominał w wywiadach, że mimo rozstania z żoną nigdy nie ograniczali sobie wzajemnie kontaktów rodzinnych ani wsparcia dla Julii. 27-latka udowadnia natomiast, że pochodzenie z medialnej rodziny nie musi oznaczać życia w świetle reflektorów. Zamiast tego wybrała rozwój intelektualny, edukację oraz pracę w świecie komunikacji i promocji, znajdując swoje miejsce w branży kreatywnej za oceanem.

