"Taniec z Gwiazdami": odcinek rodzinny. Z kim zatańczą Helena Englert i Mandaryna? Kogo zaprosili uczestnicy?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-02 18:00

Trwa kolejna edycja popularnego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Z rywalizacją na antenie Polsatu pożegnały się dotychczas trzy pary, a przed pozostałymi wyjątkowy, pełen emocji wieczór. W nadchodzącą niedzielę uczestnicy zaprezentują się na parkiecie w towarzystwie najbliższych. Z kim dokładnie zatańczą gwiazdy?

Obecny sezon programu "Taniec z Gwiazdami" przyniósł widzom sporo wrażeń. Podczas ostatniego spotkania najwyższe noty od jury zdobyli Helena Englert oraz Roman Osadchiy, natomiast z marzeniami o zdobyciu Kryształowej Kuli pożegnali się Karolina Kaeyra Baran i Kacper Rutka. Jakie będą kolejne zmagania? Już 4 października rywalizujący celebryci zaprezentują się na parkiecie w towarzystwie swoich krewnych i przyjaciół.

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Rodzinny wieczór w programie "Taniec z Gwiazdami"

Zgodnie z ugruntowaną już tradycją 32. edycja programu również będzie miała swój epizod rodzinny. To właśnie podczas piątego odcinka walczące o zwycięstwo gwiazdy wystąpią razem ze swoimi bliskimi. W przeszłości produkcja "Tańca z Gwiazdami" nie potrafili w takim dniu odesłać do domu najsłabiej ocenianego duetu. Przekonamy się wkrótce, czy i tym razem obędzie się bez eliminacji.

Kto z kim zatańczy? Mandaryna pojawi się z synem, a z kim Helena Englert?

Gdy ogłoszono, że Mandaryna, która znów spotyka się z Michałem Wiśniewskim, weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami", szybko pojawiły się spekulacje na temat jej wspólnego występu z byłym mężem. Okazało się jednak, że wokalistka zamierza zaprezentować się u boku syna, Xaviera Wiśniewskiego. Lider grupy Ich Troje wcześniej żartobliwie zaznaczał, że nawet jego występ wokalny doprowadziłby piosenkarkę do odpadnięcia. Jak się jednak okazuje, Wiśniewscy podjęli wyzwanie. W wywiadzie dla Eska.pl Mandaryna potwierdziła, że na parkiecie zatańczy z Xavierem, a piosenkę zaśpiewa dla niej Michał Wiśniewski, będący obecnie jej partnerem i jednocześnie byłym mężem.

Jakie plany mają pozostali tancerze? Helena Englert ma zatańczyć z tatą, Janem Englertem. Wieści te potwierdza "Pudelek", a jak udało nam się ustalić, wybitny aktor był widziany w miejscu, w którym odbywają się treningi. Nie jest to póki co oficjalna informacja, jednak wcześniej Englert w rozmowie z Eska.pl nie wykluczał takiej możliwości.

W odcinku rodzinnym wystąpią:

  • Krzysztof Kwiatkowski z partnerką Zofią Nowakowską oraz Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska z synem Xavierem Wiśniewskim oraz Krystian Rzymkiewicz
  • Helena Englert z tatą Janem Englertem oraz Roman Osadchiy
  • Dominik Rupiński z babcią oraz Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem oraz Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj z żoną Urszulą i Magda Tarnowska
  • pozostali uczestnicy jeszcze nie zdradzili swoich bliskich zaproszonych do występu
Uśmiechnięta Mandaryna stoi między synem Xavierem i córką Fabienne. O ich rodzinnym występie w SE.
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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki

Z początkowej dwunastki par w grze o główną nagrodę zostało już dziewięć duetów. Tylko jedna para zdobędzie w finale zaszczytną Kryształową Kulę. Na ten moment rywalizują jeszcze:

  • Krzysztof Kwiatkowski w parze z Sarą Janicką
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska tańcząca z Krystianem Rzymkiewiczem
  • Piotr "Guma" Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej
  • Helena Englert razem z Romanem Osadchiyem
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński oraz Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj u boku Magdy Tarnowskiej
  • Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem.

Z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnali się do tej pory:

  • Miejsce 10. - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
  • Miejsce 11. - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • Miejsce 12. - Monika Borzym i Michał Kassin

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DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI