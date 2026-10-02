To one pojadą z Polski na Eurowizję? Za wszystkim stoi Julia Żugaj!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-02 17:10

Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła organizację preselekcji do Eurowizji 2027. Wyboru reprezentanta Polski dokonają widzowie. Choć lista chętnych nie jest jak na razie długa, niespodziewanie pojawiło się na niej głośne nazwisko. Influencerka Julia Żugaj, twórczyni zespołu GirlZ, zasugerowała w sieci udział w konkursie!

Telewizja Polska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do Eurowizji 2027. Najpierw najlepsze propozycje zostaną wyłonione przez specjalne jury. Wybrani artyści zaprezentują się na żywo, a ostateczny głos należeć będzie do publiczności. Wśród fanów rozpoczęły się spekulacje dotyczące potencjalnego kandydata na wyjazd do bułgarskiego Burgas. W tym kontekście padło nazwisko Julii Żugaj i jej formacji GirlZ.

Julia Żugaj na Eurowizji 2027? Zaskakująca reakcja influencerki na ogłoszenie TVP

Dzień po ogłoszeniu przez TVP naboru do preselekcji, Julia Żugaj wywołała spore poruszenie wśród swoich fanów. Influencerka udostępniła komunikat telewizji na swoim kanale nadawczym na Instagramie.

- oho, a może tak dla fabuły? - napisała tajemniczo, dodając roześmianego emotikona.

Żugaj znana jest z muzycznych eksperymentów, choć pod koniec ubiegłego roku zapowiadała koniec swojej wokalnej kariery, twierdząc, że nie ma już potrzeby jej rywalizacji. Zamknęła ten etap albumem "Lyra", by skupić się na pracy z nowymi projektami. Między innymi chodzi o zespół GirlZ. Czy to girlsband założony przez Żugaj wystartuje w preselekcjach?

GirlZ - zespół założony przez Żugaj

GirlZ to girlsband stworzony i wspierany przez Julię Żugaj. W skład grupy weszły Gabriela Trupacz, Nadia Szmaj i Oliwia Włodarska, które wyłoniono w trakcie specjalnego castingu latem. Trio zadebiutowało utworem zatytułowanym "GIRLZ".

Poznaj Julię Żugaj i GirlZ w magazynie ESKA Story

Projekt szybko zyskał popularność, nie tylko w gronie oddanych "Żugajek". Co więcej, w dniu eurowizyjnych sugestii influencerki, zespół opublikował wideo z wyjątkowego spotkania. Na kanale YouTube pojawiła się relacja z wizyty w Warszawie JJ-a, zwycięzcy Eurowizji w 2025 roku. Pytanie, czy GirlZ również spróbują swoich sił w walce o trofeum, pozostaje otwarte.

Julia Żugaj śpiewa do mikrofonu. Na miniaturze obok logo Eurowizji oraz zespół GirlZ. O kulisach przeczytasz na Super Express.
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Eurowizja 2027: Gdzie i kiedy odbędzie się konkurs?

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2027 roku w Burgas. Organizacja wydarzenia przypadła Bułgarii dzięki zwycięstwu piosenki "Bangaranga" w wykonaniu Dary. Do tej pory chęć rywalizacji zgłosiły 32 państwa, w tym debiutująca Kanada. Równocześnie Irlandia i Islandia podtrzymują bojkot imprezy w związku z dalszym udziałem Izraela. Zwycięzcę polskich preselekcji poznamy najpóźniej w lutym.

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