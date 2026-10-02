Borysewicz i Panasewicz ze złotymi medalami. Za zasługi dla kultury wyróżniono wielu artystów

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-02 18:03

1 października 2026 roku przyniósł ósmą edycję Dnia Polskiej Muzyki. To doskonały moment na docenienie twórców, którzy wnieśli niebagatelny wkład w rodzimą branżę. W gronie nagrodzonych wyjątkowymi odznaczeniami państwowymi znaleźli się przedstawiciele różnych pokoleń, w tym legendarni muzycy zespołu Lady Pank.

Fundacja EMPOWER POLAND już po raz ósmy przygotowała wyjątkową kampanię. Dokładnie 1 października, kiedy obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki, resort kultury wręczył zasłużonym artystom państwowe medale "Zasłużony Kulturze" Gloria Artis. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w dziejach tego wyróżnienia trafiło ono w ręce reprezentanta sceny hip-hopowej.

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Kasia Kowalska, Myslovitz i Quebonafide z medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

W trakcie dwudniowego wydarzenia oficjalnie wręczono prestiżowe państwowe odznaczenia, które Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje od 2005 roku. Brązowe medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" powędrowały do muzyków tworzących grupę Myslovitz, czyli Jacka Kuderskiego, Wojciecha Kuderskiego, Przemysława Myszora oraz Wojciecha Powagi Grabowskiego. Z kolei srebrnym orderem doceniono muzyczny dorobek Kasi Kowalskiej.

Historycznym momentem okazało się przyznanie odznaczenia MKiDN po raz pierwszy artyście wywodzącemu się ze środowiska rapowego. Kuba Grabowski, powszechnie znany jako Quebonafide, odebrał brązowy medal z rąk ministry Marty Cienkowskiej. 35-latek od ponad dekady znajduje się w czołówce najchętniej odtwarzanych polskich muzyków. W swoim imponującym dorobku zgromadził między innymi cztery diamentowe płyty oraz trzy statuetki Fryderyka, jak i wyprzedane koncerty na Stadionie Narodowym.

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Muzycy Lady Pank otrzymali złote medale

Oprócz wymienionych twórców, podczas uroczystości szefowa resortu kultury wręczyła także dwa najważniejsze, złote medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Tym niezwykle prestiżowym tytułem uhonorowano filary legendarnej formacji Lady Pank. Jan Borysewicz oraz Janusz Panasewicz otrzymali to wyjątkowe wyróżnienie w dowód uznania za nieprzerwaną działalność sceniczną trwającą od ponad czterdziestu lat.

Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz z medalami Gloria Artis. Na wstawce muzycy z ministrą. O nagrodach czytaj na SE.
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