Co dalej ze śledztwem ws. tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki? Prokuratura komentuje

Minęło pół roku od tragicznej śmierci Magdaleny Majtyki

Początkiem marca Polską wstrząsnęła tragiczna śmierć Magdaleny Majtyki. 5 marca mąż aktorki opublikował dramatyczny apel o pomoc w poszukiwaniach. Dzień później jej ciało odnaleziono w lesie pod Wrocławiem niedaleko porzuconego samochodu. Wiele wskazywało na to, że pojazd aktorki z nieznanych powodów zjechał z drogi i uderzył z drogi. Majtyce ostatkiem sił udało się wysiąść i odejść od samochodu. Być może chciała poszukać pomocy.

Od tragicznego wypadku minęły ponad trzy miesiące, a nadal nie wiadomo, jaka była przyczyna śmierci Magdaleny Majtyki. Sekcja zwłok wykluczyła zgon w wyniku urazu oraz udział osób trzecich. Kluczowe były badania toksykologiczne i histopatologiczne. Niestety, i te nic nie wykazały.

Prokuratura Rejonowa w Oławie uzyskała opinię z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z przeprowadzonej sekcji zwłok. Uzyskała również opinię toksykologiczną i opinię histopatologiczną. Biegły nie jest w stanie wskazać przyczyny śmierci pani Magdaleny Majtyki - przekazał w rozmowie z "Faktem" prokurator Jakub Dłubacz.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa procedura w sytuacji, gdy przyczyny zgonu nie są jeszcze w pełni znane. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.

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Nowe informacje ws. wypadku Magdaleny Majtyki. Komentarz prokuratury

Prokurator Jakub Dłubacz poinformował również, że kolejnym krokiem Prokuratury Rejonowej w Oławie jest powstanie specjalnego zespołu, który zbada zebrane do tej pory dowody.

Dlatego kolejną czynnością w postępowaniu będzie powołanie zespołu biegłych celem wydania kompleksowej opinii na podstawie całego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Po uzyskaniu tej kompleksowej opinii prokuratura podejmie decyzję, co dalej w sprawie - dodał w "Fakcie" prok. Dłubacz.

Magdalena Majtyka jeszcze niedawno temu pracowała nad nowymi projektami, a w sieci dzieliła się efektami sesji zdjęciowej. Aktorka od lat związana była z wrocławskim Teatrem Muzyczny Capitol. Na małym ekranie można ją było oglądać m.in. w "Na Wspólnej", gdzie wcielała się w postać Jagody Janowicz, "Skazanej", "Ojcu Mateuszu", "Breslau" czy drugim sezonie "1670".

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