Wiśniewscy na rozwód wystroili się niemal jak na maturę. Tylko te postrzępione spodnie Michała. Czy tak wypada?

MK
2026-06-17 14:01

Michał Wiśniewski oraz Pola Wiśniewska pojawili się w warszawskim Sądzie Okręgowym na swojej pierwszej rozprawie rozwodowej. Choć okoliczności wymagały powagi, piosenkarz nie byłby sobą, gdyby nie przemycił odrobiny własnego stylu. Oboje postawili na eleganckie zestawy, przypominające strój galowy, ale lider zespołu Ich Troje zdecydował się na dość nietypowy dół garderoby.

Zakończenie piątego małżeństwa Michała Wiśniewskiego jest szeroko komentowane w mediach. Wiosną tego roku artysta potwierdził spekulacje o problemach w związku i ogłosił rozstanie z żoną Polą, z którą wychowuje dwójkę dzieci. Piosenkarz, bogatszy o przeżycia z poprzednich związków, postanowił nie rozmawiać publicznie o szczegółach rozpadu relacji. Zupełnie inną strategię przyjęła jego była partnerka, która wielokrotnie zabierała głos w prasie.

Pola i Michał Wiśniewscy na sali sądowej

W połowie czerwca warszawski sąd był świadkiem pierwszego spotkania małżonków na sali rozpraw w toku postępowania rozwodowego. Posiedzenie miało charakter niejawny i toczyło się bez udziału publiczności, jednak data wydarzenia wyciekła do mediów. Byli partnerzy zaprezentowali się w stonowanych stylizacjach, odpowiednich do powagi instytucji. Gwiazdor muzyki pop postanowił jednak przełamać konwencję, wybierając jasne spodnie z charakterystycznymi przetarciami.

Nietypowa stylizacja lidera Ich Troje

Pola i Michał Wiśniewscy są w trakcie prawnego kończenia swojego związku. Podczas pierwszej rozprawy kobieta wystąpiła w jasnej, eleganckiej koszuli ze zdobieniem pod szyją. Stylizację uzupełniła ciemnym dołem oraz dopasowaną kolorystycznie torebką. Z kolei wokalista połączył ciemną marynarkę ze wzorzystą koszulą. Uwagę fotoreporterów przykuły przede wszystkim obszerne, jasne spodnie z poszarpanymi brzegami, które artysta zestawił z masywnym obuwiem.

Ich Troje POLSAT HIT FESTIWAL
Tak Wiśniewscy wystroili się na swój rozwód. Ubrali się jak na maturę
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POLA WIŚNIEWSKA
Michał Wiśniewski