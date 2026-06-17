Wiśniewscy na rozwód wystroili się niemal jak na maturę. Tylko te postrzępione spodnie Michała. Czy tak wypada?

Zakończenie piątego małżeństwa Michała Wiśniewskiego jest szeroko komentowane w mediach. Wiosną tego roku artysta potwierdził spekulacje o problemach w związku i ogłosił rozstanie z żoną Polą, z którą wychowuje dwójkę dzieci. Piosenkarz, bogatszy o przeżycia z poprzednich związków, postanowił nie rozmawiać publicznie o szczegółach rozpadu relacji. Zupełnie inną strategię przyjęła jego była partnerka, która wielokrotnie zabierała głos w prasie.

Pola i Michał Wiśniewscy na sali sądowej

W połowie czerwca warszawski sąd był świadkiem pierwszego spotkania małżonków na sali rozpraw w toku postępowania rozwodowego. Posiedzenie miało charakter niejawny i toczyło się bez udziału publiczności, jednak data wydarzenia wyciekła do mediów. Byli partnerzy zaprezentowali się w stonowanych stylizacjach, odpowiednich do powagi instytucji. Gwiazdor muzyki pop postanowił jednak przełamać konwencję, wybierając jasne spodnie z charakterystycznymi przetarciami.

Nietypowa stylizacja lidera Ich Troje

Pola i Michał Wiśniewscy są w trakcie prawnego kończenia swojego związku. Podczas pierwszej rozprawy kobieta wystąpiła w jasnej, eleganckiej koszuli ze zdobieniem pod szyją. Stylizację uzupełniła ciemnym dołem oraz dopasowaną kolorystycznie torebką. Z kolei wokalista połączył ciemną marynarkę ze wzorzystą koszulą. Uwagę fotoreporterów przykuły przede wszystkim obszerne, jasne spodnie z poszarpanymi brzegami, które artysta zestawił z masywnym obuwiem.

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