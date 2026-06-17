Zygmunt Chajzer ZA dopłatami do emerytur dla artystów. "A kto to jest Skolim!?"

Czerwiec 2026 zdominowała w Polsce dyskusja na temat rządowego pomysłu dopłat do emerytur dla artystów. Emocje buzują, a szczególnie młodzi artyści je podgrzewają.

Skolim brutalnie zaatakował pomysł dopłat do emerytur dla artystów

Wokalista Skolim, który na brak gotówki nie narzeka, pomysł rządu, podczas pikniku w Czeremsze, skrytykował w niewybrednych słowach.

Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, prze*ebali, albo ci młodzi robią taką chu*ową muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćp*nów. [...] Nigdy na to nie pozwolę. Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. [...] nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. Ku*wa dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich, to pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej.

Nie trzeba było czekać na reakcję innych artystów. Doda wręcz "przejechała się" po Skolimie, nie oszczędzając oceny sposobu zarabiania przez niego pieniędzy.

Doda wypomniała Skolimowi kiełbasę

Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy Skolim, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatru, musicalu, do miejsc, gdzie są artyści, którzy nie mieli jak prze****ć swoich finansów, bo po prostu ich nie mieli.

Teraz do dyskusji dołączył Zygmunt Chajzer, legendarny wręcz prezenter telewizyjny. W jego programach często pieniądze są celem, dla którego uczestnicy zawzięcie walczą o wygraną. Tak więc chyba Chajzer wie, o czym mówi?

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A Chajzer wyjął asa z rękawa

Na profilu Zygmuta Chajzera na Facebooku pojawił się wywiad, w którym prezenter odpowiedział na pytanie, co sądzi o dopłatach do emerytur dla artystów.

Jestem absolutnie za. Uważam, że wielu niezależnych, samodzielnie myślących, samodzielnie działających, niepokornych artystów, jest niedocenianych. Oni idą swoją drogą, oni tworzą sztukę na najwyższym poziomie, która nie zawsze jest rozumiana. Nie zawesze jest kupowana i nie jest komercyjna. Nie mówimy tu o popularnych piosenkarzach, nie mówimy tu o wielkich gwiazdach, aktorach. Nie, to jest zupełnie inna kategoria. Poza tym te dopłaty będą dotyczyć składek emerytalnych, to nie jest dawanie tym ludziom pieniędzy do ręki. Tylko uzupełnianie tego drobnego wkładu, ltóry oni przenoszą do ZUS-u. I z tych składek potem będą mieli emerytury. Cyprian Kamil Norwid, wielki artysta, wielki poeta umarł w przytułku, bo nie miał z cego żyć! Był artystą, którego nikt nie rozumiał.

Dziennikarka "Wirtualnej Polski", która rozmawiała z Chajzerem wysłuchała cierpliwie jego wywodu, a następnie zadała mu zaskakujące pytanie.

A słyszał pan wypowiedź Skolima?

A kto to jest Skolim?

- zapytał zaskoczony Chajzer.

Dyskusja na temat dopłat zapewne jeszcze potrwa. Na szczęście są wśród nas gwiazdy, które zupełnie nie muszą się martwić swoją finansową przyszłoscią.

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