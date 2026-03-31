Nowe ustalenia ws. tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki. Jest komentarz prokuratury

Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka jeszcze niedawno temu pracowała nad nowymi projektami, a w sieci dzieliła się efektami sesji zdjęciowej. Aktorka od lat związana była z wrocławskim Teatrem Muzyczny Capitol. Na małym ekranie można ją było oglądać m.in. w "Na Wspólnej", gdzie wcielała się w postać Jagody Janowicz, "Skazanej", "Ojcu Mateuszu", "Breslau" czy drugim sezonie "1670".

5 marca mąż aktorki, Piotr Bartos, opublikował w mediach społecznościowych poruszający apel o pomoc w jej poszukiwaniach. Magdalena Majtyka dzień wcześniej wyszła z domu, by załatwić sprawy we Wrocławiu. Już nie wróciła do domu. W Biskupicach Oławskich, około 50 kilometrów od domu aktorki, odnaleziono rozbity samochód należący do Majtyki. W piątek, 6 marca około 200 metrów dalej znaleziono jej ciało.

Porzucony pojazd miał ślady widoczne ślady uderzenia w drzewo, a przednie koło było zakopane w ziemi. Co ciekawe, samochód był zamknięty. Może to oznaczać, że aktorka wyszła z niego o własnych siłach. Być może chciała poszukać pomocy, ale nie starczyło jej sił. Sekcja zwłok nie wykazała, by śmierć nastąpiła w wyniku urazu.

Są nowe informacje ws. śmierci Magdaleny Majtyki

W trakcie dotychczasowego śledztwa nie odnaleziono śladów świadczących o udziale w sprawie osób trzecich. Obecnie śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest to standardowa procedura w sytuacji, gdy przyczyny zgonu nie są jeszcze w pełni znane.

Nadal nie są znane dokładne okoliczności śmierci Magdaleny Majtyki. Kluczowe są wyniki badań toksykologicznych, na które trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni. Obecnie śledczy starają się odtworzyć ostatnie godziny śmierci aktorki. Nadal nie wiadomo, co doprowadziło do wypadku samochodowego. Wiadomo za to, że zabezpieczono już kluczyki do pojazdu. Informację tę potwierdził w rozmowie z "Faktem" Damian Pownuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Kluczyki do pojazdu zmarłej Magdaleny Majtyki zostały ujawnione na miejscu zdarzenia i zabezpieczone procesowo do prowadzonego postępowania - przekazał.

23

