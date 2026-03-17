Magdalena Majtyka żegnana przez bliskich. Wzruszające napisy na wieńcach mówią wiele

Na początku marca poruszenie w mediach społecznościowych wywołała informacja o zaginięciu aktorki znanej między innymi z Teatru Capitol czy popularnego serialu "Na Wspólnej". O pomoc w poszukiwaniach zaapelował mąż. Niestety, wkrótce policja potwierdziła tragiczne wieści: Magdalena Majtyka zmarła w wieku 41 lat.

Magdalena Majtyka nie żyje. Tajemnicza śmierć aktorki poruszyła Polaków

Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie, jednak póki co nie znamy ostatecznej przyczyny zgonu artystki. Rodzina zmarłej podkreśliła, że nie będzie komentować sprawy, a jedynej wypowiedzi w jej imieniu udzielił szwagier Majtyki.

Magdalena Majtyka - pogrzeb. Ostatnie pożegnanie artystki

Ceremonię pogrzebową bliscy aktorki zaplanowali na 12:00 we wtorek, 17 marca. Uroczystość zorganizowano w charakterze świeckim na jednym z cmentarzy we Wrocławiu. Jak ustalił serwis VOX FM, rodzina ustaliła, że na pogrzebie nie będzie obecnego księdza, zaś w wyjątkowy sposób hołd Magdalenie Majtyce złoży załoga Teatru Capitol, z którym ta przez lata była związana. Cmentarną kaplicę żałobnicy wypełnili po brzegi, co świadczy o tym, ile osób nie tylko z najbliższego grona zależało na ostatnim pożegnaniu cenionej aktorki.

32

Morze kwiatów dla zmarłej aktorki. Widok tradycyjnych wieńców porusza

W atmosferze zadumy nie zabrakło wielu ciepłych wspomnień o aktorce. Magdalena Majtyka z łatwością nawiązywała dobre relacje z osobami, które spotykała w różnych środowiskach, o czym ze wzruszeniem mówili przyjaciele i szwagier aktorki w materiale programu "Uwaga!" TVN. Do tradycji związanych z ostatnimi pożegnaniami należy zostawianie na grobie wieńców kwiatów, często opatrzonych osobistymi słowami na wstęgach.

Podczas pożegnania wrocławskiej aktorki można było dostrzec kwiaty z dedykacjami od najbliższych członków rodziny. "Kochanej siostrze", "Kochanej Madzi - rodzice" - czytamy. "Droga Magdo, na zawsze będziesz w naszych sercach" - napisała załoga serialu "Lombard. Życie pod zastaw", w którym zmarła zagrała w 2020 roku. Wiązankę przygotowali również koledzy aktorki z Teatru Capitol, osoby związane z serialem "Na Wspólnej", a także prezydent Wrocławia. Zdjęcia wieńców podczas pogrzebu Magdaleny Majtyki znajdziecie w naszej galerii.

