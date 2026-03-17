Wyjątkowy gest żałobników. Tak uczczono pamięć Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka, aktorka znana z ról teatralnych i serialowych oraz ciepłego usposobienia, odeszła niespodziewanie, pozostawiając pogrążonych w żałobie bliskich i przyjaciół. Jej zagadkowa śmierć poruszyła tysiące Polaków, którzy byli gotowi włączyć się w poszukiwania, a dziś zastanawiają się nad przyczynami tej tragedii. 17 marca odbył się przejmujący pogrzeb.

Magdalena Majtyka miała 41 lat. Zmarłą artystkę żegnały tłumy

Znana między innymi z Teatru Capitol czy popularnego serialu "Na Wspólnej" aktorka zaginęła na początku marca. Mimo ogromnego odzewu i zaangażowania w poszukiwania, finał tej historii był tragiczny. Magdalena Majtyka zmarła w wieku 41 lat, a okoliczności jej śmierci nadal są przedmiotem śledztwa. Samochód, zaś następnie również ciało aktorki odnaleziono w miejscowości Biskupice Oławskie. Bliscy Majtyki przekazali, że nie będą komentować publicznie sprawy; jedynego komentarza w ich imieniu udzielił szwagier zmarłej aktorki, brat jej męża. Uroczystości pogrzebowe o świeckim charakterze wyznaczono na południe 17 marca. We Wrocławiu cenioną artystkę pożegnały prawdziwe tłumy, wypełniając cmentarną kaplicę po brzegi.

14

Przejmująca chwila na pogrzebie. Tak aktorce złożono hołd

Pogrzeb odbył się na jednym z wrocławskich cmentarzy komunalnych. W kaplicy przed rozpoczęciem oficjalnej ceremonii panowała podniosła atmosfera, skupienie oraz przejmująca cisza. Pod koniec uroczystości zebrani żałobnicy wykonali klasyczny, obecny w wielu tradycjach na świecie gest - oddali zmarłej hołd poprzez minutę ciszy. Rodzina, przyjaciele i znajomi Magdaleny Majtyki pogrążyli się w milczeniu, co jednak wyrażało więcej niż tysiąc trudnych słów. To wyjątkowy moment, w którym każdy mógł samodzielnie wrócić wspomnieniami do chwil związanych ze zmarłą osobą. Następnie kondukt żałobny udał się na miejsce spoczynku urny z prochami artystki.

