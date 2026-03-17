Pogrzeb Magdy Majtyki bez mszy. W sieci pojawiła się informacja o nabożeństwie żałobnym, ale to nie była decyzja rodziny

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-03-17 9:14

Magdalena Majtyka odeszła 6 marca tego roku - nagle i zupełnie niespodziewanie. Na 17 marca zaplanowano jej ostatnie pożegnanie i pogrzeb. Rodzina poinformowała o świeckiej ceremonii, która ma rozpocząć się w południe. Wcześniej w sieci pojawiła się informacja o nabożeństwie żałobnym. To nie była decyzja rodziny - bliscy zdecydowali, że pogrzeb nie będzie miał wymiaru religijnego.

Tragiczna śmierć Majtyki

Magdalena Majtyka, aktorka znana z seriali i scen teatralnych, zmarła w dramatycznych okolicznościach w wieku zaledwie 41 lat. Jej odejście poruszyło nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale także całe środowisko artystyczne. Dramat rozegrał się na początku marca. 4 marca aktorka wyszła z domu we Wrocławiu i nagle przestała kontaktować się z bliskimi. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie, a jej mąż opublikował w internecie poruszający apel o pomoc. "Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy" - pisał, licząc na szczęśliwy finał poszukiwań.

Niestety niedługo później przyszły najgorsze wieści. W miejscowości Biskupice Oławskie na Dolnym Śląsku odnaleziono rozbity samochód należący do aktorki. W środku nikogo nie było. Dopiero później w pobliskim lesie natrafiono na ciało 41-letniej artystki. Sprawą natychmiast zajęła się prokuratura. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci. Śledczy wykluczyli jednak udział osób trzecich, teraz czekają na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych.

Śmierć aktorki była ogromnym ciosem dla jej bliskich i fanów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wzruszających wpisów, a współpracownicy z teatru i planów serialowych wspominali ją jako osobę pełną pasji i talentu.

Ostatnie pożegnanie i pochówek. Pogrzeb Majtyki ma mieć charakter świecki

Rodzina dowiedziała się o śmierci ukochanej Magdy 6 marca. Przez kolejne dni bliscy, w tym mąż i córka aktorki, przygotowywali się do ostatniego pożegnania zmarłej. Pogrzeb Majtyki zaplanowano na 17 marca 2026 roku. Ma się rozpocząć o godzinie 12:00 na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu. Informację o ceremonii przekazał w sieci zdruzgotany mąż aktorki, Piotr Bartos.

Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę cię kochał - napisał w poruszającym wpisie opublikowanym na Facebooku.

Uroczystość będzie miała charakter świecki. Jak przekazał serwis Voxfm, zgodnie z wolą bliskich podczas ceremonii nie pojawi się ksiądz. Zamiast tego planowany jest wyjątkowy hołd artystyczny. W czasie ostatniego pożegnania wystąpią artyści z wrocławskiego Teatru Capitol, z którym Magdalena Majtyka była przez lata związana.

Msza przed oficjalnym pożegnaniem?

Podczas pogrzebu Majtyki nie będzie duchownego, ale kilka godzin przed oficjalnym pożegnaniem zmarłej i odprowadzeniem jej na miejsce spoczynku miała odbyć się msza żałobna w intencji Magdy w kościele na Wojszycach - taka informacja pojawiła się w sieci.

Z tego, co ustalił "Super Express", ta msza nie odbyła się i aktorka zostanie pożegnana podczas świeckiej uroczystości zorganizowanej przez najbliższych.

