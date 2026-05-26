Buraki dla Dino! Pracownicy ujawniają skalę naruszeń i wciąż protestują

Anna Kisiel
2026-05-26 9:21

W poniedziałek, 25 maja o godz. 12:00, przed siedzibą Dino Polska w Krotoszynie rozpoczął się 72-godzinny protest pracowników sieci, związkowców oraz przedstawicieli Partii Razem. Protestujący domagają się poprawy warunków pracy i przestrzegania praw pracowniczych. Podczas manifestacji przekazali przedstawicielce firmy symboliczne 1300 gramów buraków, odnosząc się do liczby naruszeń wykazanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jak informują organizatorzy protestu, pracownicy weszli do biura firmy, jednak mimo wcześniejszych ustaleń zarząd miał odmówić dialogu. W odpowiedzi protestujący przekazali przedstawicielce spółki buraki symbolizujące ponad 1300 naruszeń prawa pracy stwierdzonych dotąd przez PIP.

Według informacji przekazanych przez Partię Razem, zarząd Dino miał również podejmować działania zmierzające do usunięcia protestujących z terenu firmy.

Przypadek Dino nie jest odosobniony. Partia Razem od dawna postuluje zwiększenie kar dla firm łamiących prawo pracy oraz wskazuje na konieczność rozszerzenia zdolności PIP do prowadzenia kontroli. Jesteśmy w Krotoszynie, bo nie zgadzamy się na łamanie prawa pracy ani przez zagraniczne, ani przez polskie korporacje. Sytuacja w Dino pokazuje, że wielkie firmy czują się bezkarne. I nic dziwnego, skoro Państwowa Inspekcja Pracy nie ma realnych narzędzi do przeciwdziałania nadużyciom - przekazała Aneta Troć, członkini Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Partii Razem.

Protestujący podkreślają, że jednym z głównych powodów manifestacji są nieprawidłowości wykazane przez Państwową Inspekcję Pracy. Domagają się m.in. zwiększenia zatrudnienia, ograniczenia przeciążenia pracą fizyczną, podwyżek wynagrodzeń o 900 zł, utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przestrzegania przepisów BHP.

Wśród postulatów znalazły się również wdrożenie polityki antymobbingowej i zaprzestanie – jak twierdzą protestujący – nielegalnego monitorowania pracowników.

