Śmierć na przejeździe w Garbatce. Komisja zbada, dlaczego tir wjechał pod pociąg

Wypadek w Garbatce: co ustalono do tej pory?

Do tragedii doszło na przejeździe kategorii D — jednym z najmniej zabezpieczonych, bez rogatek, wyposażonym jedynie w krzyże św. Andrzeja i znak STOP. To właśnie w takich miejscach kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

Według wstępnych ustaleń tir wjechał na tory w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg relacji Poznań–Piła. Maszynista nie miał szans wyhamować.

W wyniku potężnego uderzenia zginął kierowca ciężarówki, a 18 pasażerów pociągu odniosło obrażenia. Jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Komisja Badań Wypadków Kolejowych rusza do pracy

Na miejscu od poniedziałkowego popołudnia pracują policjanci, prokurator oraz eksperci z laboratorium kryminalistycznego. Ich działania mogą potrwać do wtorku, 26 maja.

Równolegle swoje czynności prowadzi Komisja Badań Wypadków Kolejowych, która ma ustalić, dlaczego tir znalazł się na torach w momencie przejazdu pociągu.

PKP PLK: „Uszkodzona jest infrastruktura. Naprawy potrwają”

O skali zniszczeń i utrudnieniach mówi w rozmowie z Radiem ESKA Anna Znajewska‑Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych:

– Trudno oszacować, jak długo ruch kolejowy będzie wstrzymany. Trzeba oczywiście usunąć ten poszkodowany pociąg z sieci, ale również uszkodzona jest infrastruktura Polskich Linii Kolejowych, m.in. sieć trakcyjna, którą trzeba będzie naprawić.

Rzeczniczka podkreśla też, że przejazd, na którym doszło do tragedii, wymaga od kierowców pełnej koncentracji:

– I właśnie przed tym znakiem STOP każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg.

Znajewska‑Pawluk potwierdza również liczbę poszkodowanych:

– W wyniku zdarzenia ucierpiało osiemnastu pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.

Utrudnienia w ruchu: autobusy zamiast pociągów, objazdy dla Intercity

Z powodu zniszczeń na torach wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku Oborniki – Rogoźno – Chodzież.

Wybrane pociągi PKP Intercity kierowane są objazdami przez Bydgoszcz lub Krzyż, co wydłuża czas podróży nawet o kilkadziesiąt minut.

PKP PLK zapewnia, że służby techniczne pracują nieprzerwanie, ale przywrócenie pełnego ruchu zależy od tempa usuwania skutków wypadku oraz decyzji Komisji.

Co będzie kluczowe dla śledczych?

Śledczy będą analizować m.in.:

nagrania z kamer w pociągu i okolicy przejazdu,

stan techniczny ciężarówki,

prędkość pociągu,

widoczność na przejeździe,

zachowanie kierowcy tira tuż przed wypadkiem.

Wszystko po to, by ustalić, czy doszło do błędu ludzkiego, awarii, czy też innych czynników, które doprowadziły do tragedii.

