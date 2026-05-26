Tragiczny wypadek w Wielkopolsce! Zginęła jedna osoba

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-05-26 8:00

To kolejny śmiertelny wypadek na drogach województwa wielkopolskiego w ostatnich dniach. We wtorek rano (26 maja) w miejscowości Wilkowo Polskie w gminie Wielichowo doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. Jedna osoba zginęła, druga trafiła do szpitala. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i rozwagę za kierownicą.

Tragiczny wypadek w Wielkopolsce! Zginęła jedna osoba

i

Autor: Anna Kisiel zdjęcie ilustracyjne

Do wypadku doszło we wtorek, 26 maja, około godziny 6 rano. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o poważnym zdarzeniu drogowym w miejscowości Wilkowo Polskie w powiecie grodziskim.

Na miejscu cały czas pracują policjanci oraz służby ratownicze. Jak przekazano, na miejscu zginęła jedna osoba. Na ten moment funkcjonariusze nie ujawniają szczegółowych informacji dotyczących uczestników zdarzenia ani dokładnych okoliczności wypadku.

Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić przyczyny tragedii. Funkcjonariusze apelują jednocześnie do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Polecany artykuł:

Dziennikarz zaginął, bo wiedział za dużo? Sprawa Ziętary wraca do prokuratury

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy brawura mogą prowadzić do tragedii. To kolejny śmiertelny wypadek, do którego doszło w ostatnich dniach na terenie Wielkopolski. Służby apelują o dostosowanie prędkości do warunków na drodze i rozsądek za kierownicą.

Wypadek w Smykowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKIE WYPADEK
WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE TRAGEDIA