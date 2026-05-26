Tragiczny wypadek w Wielkopolsce! Zginęła jedna osoba

Do wypadku doszło we wtorek, 26 maja, około godziny 6 rano. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o poważnym zdarzeniu drogowym w miejscowości Wilkowo Polskie w powiecie grodziskim.

Na miejscu cały czas pracują policjanci oraz służby ratownicze. Jak przekazano, na miejscu zginęła jedna osoba. Na ten moment funkcjonariusze nie ujawniają szczegółowych informacji dotyczących uczestników zdarzenia ani dokładnych okoliczności wypadku.

Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić przyczyny tragedii. Funkcjonariusze apelują jednocześnie do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy brawura mogą prowadzić do tragedii. To kolejny śmiertelny wypadek, do którego doszło w ostatnich dniach na terenie Wielkopolski. Służby apelują o dostosowanie prędkości do warunków na drodze i rozsądek za kierownicą.