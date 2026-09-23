Alarmujący stan Wisły w Warszawie. Rzeka odkrywa dno, a statki zostają w portach

Brak opadów drastycznie wpływa na kondycję rzeki. W środę, 9 września, punkt pomiarowy Warszawa-Bulwary zanotował zaledwie 98 centymetrów, co stanowi wynik gorszy niż podczas suchego września 2025 roku. Z początkiem drugiej połowy miesiąca woda nieznacznie się podniosła, ale sytuacja pozostaje krytyczna. Jak pokazały dane IMGW z wtorku (22 września), lustro rzeki wynosiło około 100 centymetrów. Dla zestawienia: dolna granica średnich stanów na tym wodowskazie to aż 180 centymetrów.

Niski stan rzeki można dostrzec bez trudu. Woda odsłania wielkie piaszczyste łachy, a w licznych punktach wyłaniają się fragmenty kamienistego dna. Linia brzegowa potrafi cofnąć się o wiele metrów. Tam, gdzie przy wyższych stanach płynął nurt, obecnie pojawia się szeroki pas kamieni i suchego piasku. Ten obraz jest naprawdę porażający.

Zjawisko to najmocniej rzuca się w oczy w okolicach popularnych warszawskich bulwarów. Z jednej strony mamy wybetonowane i w pełni zurbanizowane nabrzeże, podczas gdy przeciwległy brzeg obfituje w dziką roślinność, plaże i naturalne tereny zalewowe. W obliczu tak potężnego ubytku w korycie rzecznym, architektoniczny kontrast między obiema stronami Wisły staje się jeszcze bardziej zauważalny.

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Problemy z żeglugą na Wiśle. Port Czerniakowski bez statków

Skromne zasoby wody bezpośrednio uderzają w transport śródlądowy. Według doniesień portalu rdc.pl, część statków cumujących w Porcie Czerniakowskim napotkała ogromne przeszkody przy próbie wypłynięcia na główny nurt rzeki. Ze względu na płycizny, wyłącznie mniejsze łodzie zachowały możliwość swobodnego przemieszczania się na mocno wyselekcjonowanych odcinkach trasy.

Komplikacje dla armatorów rozpoczęły się już w samym środku lata. W pierwszych dniach sierpnia większe statki niemal całkowicie zniknęły z warszawskiego fragmentu rzeki. Znana jednostka „Kopernik” oraz trzy promy Warszawskiego Transportu Publicznego zawiesiły swoje regularne rejsy po wodzie już pod koniec lipca.

Sonda Lubisz spacerować nad Wisłą? Tak Nie

Niski poziom Wisły to wyzwanie dla infrastruktury Warszawy

Opadająca woda uderza nie tylko w amatorów żeglarstwa, ale stanowi potężny kłopot dla miejskich rozwiązań. Schody, przystanie, mariny oraz bulwary są wznoszone z myślą o bezpośrednim dostępie do rzeki. Problem polega na tym, że stałe nabrzeże się nie przesuwa, a woda potrafi opaść o całe metry. W czasie suszy obiekty zlokalizowane tuż przy rzece przeistaczają się w zawieszone wysoko nad dnem tarasy, górujące nad wyschniętym korytem.

Deficyt wody systematycznie pogarszał się przez całe minione lato. Kiedy na początku sierpnia wodowskaz zlokalizowany na Bulwarach wskazał wartość 102 centymetrów, uznano to za historyczne minimum dla obecnego systemu pomiarowego. Eksperci z IMGW ostrzegali wówczas, że ekstremalnie skąpe przepływy rejestrowane są również na innych stacjach, między innymi w punktach Warszawa-Nadwilanówka oraz w rejonie Modlina.

Co czeka rzekę? Susza na Wiśle wymusza zmiany w planowaniu

Przez całe dekady głównym zmartwieniem urbanistów zagospodarowujących tereny nadrzeczne była obrona przed powodziami. Obecnie priorytety ulegają zmianie, a dominującym problemem jest długotrwała susza i krytyczny brak wody. Zjawisko to ma kluczowe znaczenie przy planowaniu budowy kolejnych pomostów, przystani czy stref wypoczynkowych. Niezwykle trudnym zadaniem na przyszłość może okazać się również utrzymanie miejskiego transportu wodnego.

Królowa polskich rzek w obrębie stolicy prezentuje obecnie swoje zupełnie odmienne oblicze. Zaledwie w kilka tygodni woda potrafi opaść na tyle, by ukazać potężne połacie dna i cofnąć swój brzeg o dziesiątki metrów. Dla spacerowiczów to rzadko spotykany fenomen. Dla miasta to jednak bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy, który wymusza uwzględnianie w planach nie tylko zagrożeń powodziowych, ale przede wszystkim powtarzających się suszy.

Źródło: architektura.muratorplus.pl