Rozdawali darmowe śniadania i naprawiali sprzęt na ulicach Warszawy. Tysiące mieszkańców skorzystało z pomocy

Mobilny Serwis Rowerowy cieszył się ogromnym zainteresowaniem

Jednym z najważniejszych punktów programu był Mobilny Serwis Rowerowy, który przez cały tydzień wspierał warszawskich cyklistów. Serwisanci dbali o bezpieczeństwo i komfort użytkowników jednośladów, oferując całkowicie darmowe przeglądy, regulacje oraz praktyczne porady dotyczące codziennej konserwacji sprzętu. Akcja okazała się dużym sukcesem, a mieszkańcy chętnie przygotowywali swoje pojazdy do dalszych podróży.

W ciągu siedmiu dni trwania akcji specjaliści zadbali o ponad 500 rowerów. Wykonywali oni zarówno drobne poprawki, jak i bardziej skomplikowane prace naprawcze. Dzięki darmowej pomocy technicznej wielu mieszkańców mogło od razu wyeliminować podstawowe usterki i bezpiecznie kontynuować jazdę.

Tysiące darmowych śniadań dla warszawskich rowerzystów

Aby umilić poranną podróż, organizatorzy przygotowali miłą niespodziankę. Przez wszystkie dni robocze akcji cykliści wybierający rower w codziennych podróżach byli częstowani pożywnymi posiłkami. Zwieńczeniem tej inicjatywy był Międzynarodowy Dzień bez Samochodu, kiedy to oprócz porannego poczęstunku na warszawiaków czekał także popołudniowy poczęstunek.

Podczas pięciu dni trwania akcji rozdano łącznie aż 1200 pakietów śniadaniowych. Był to symboliczny gest podziękowania dla tych, którzy wybierają aktywny i przyjazny dla środowiska sposób przemieszczania się po mieście.

Rowerowe hity filmowe pod gołym niebem

Europejski Tydzień Mobilności to nie tylko dbanie o sprzęt, ale również wyjątkowe wydarzenia kulturalne. W minioną sobotę, 19 września 2026 roku o godzinie 21:30, na skwerze Batalionu Harcerskiego AK Wigry przed Kinem Muranów odbył się plenerowy pokaz filmów w ramach Platformy Filmów Rowerowych. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Fundacją Proces Ciągły, która jest organizatorem międzynarodowego festiwalu Bike Days.

Licznie zgromadzona publiczność przy doskonałej pogodzie miała okazję obejrzeć osiem konkursowych produkcji. Przyznano następujące nagrody:

Nagroda publiczności: Trafiła do twórców teledysku pod tytułem Mammil rock. Jest to autorska piosenka przedstawiająca stereotypowego mężczyznę w średnim wieku, który pomimo braku idealnej formy i lekkiej nadwagi z wielką pasją cieszy się swoim kolarskim hobby.

Trafiła do twórców teledysku pod tytułem Mammil rock. Jest to autorska piosenka przedstawiająca stereotypowego mężczyznę w średnim wieku, który pomimo braku idealnej formy i lekkiej nadwagi z wielką pasją cieszy się swoim kolarskim hobby. Nagroda jury: Została przyznana produkcji Trasa wasza. Film zrealizowany podczas tegorocznych zawodów Ultralajkonik opowiada o skrajnym wysiłku fizycznym i psychicznym, który pozwala zajrzeć w głąb siebie na trasie zorganizowanej pośród przytłaczającego piękna karpackiej przyrody.

Tegoroczna edycja pokazała, że warszawiacy kochają rowery i chętnie angażują się w inicjatywy promujące zrównoważony transport. Kolejne rowerowe spotkania już za rok.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe